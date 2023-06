"Uomo di mer*a!". Temptation Island: Gabriela e Giuseppe in una crisi profonda - Controcopertina

Nella nuova edizione di Temptation Island, c’è una coppia che è già in grave crisi sin dall’inizio. Parliamo di Gabriela e Giuseppe, i quali devono affrontare alcune rivelazioni molto sgradevoli. Ma andiamo per ordine. Durante la prima puntata, il conduttore Filippo Bisciglia mostra delle immagini a Gabriela riguardanti Giuseppe. Dopo averle viste, la donna inizia a inveire contro il ragazzo: “È un bastardo. Si metteva a parlare con le vecchie, è uno strono. Si è persino spogliato fino a gennaio. È un uomo di mera”.

A quel punto, c’è un colpo di scena: “Per me è già finita. Non ha capito un cavolo”. È evidente che i due non hanno iniziato con buoni propositi. Il motivo è semplice: Gabriela ha deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore con Giuseppe. C’è un episodio precedente che l’ha spinta a partecipare al programma e a cercare di capire quanto può fidarsi di lui: “Penso che mi abbia tradita. A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto a un sito di incontri e ho letto dei messaggi che non posso nemmeno ripetere”.

La crisi si è acuita quando Giuseppe ha dovuto scegliere la single che lo ha colpito di più, e ha nominato Matilde. A quel punto, l’uomo si è rivolto alla compagna dicendo: “È simile a te”. Ovviamente lei non ha preso bene questa affermazione e ha risposto: “Hai già sbagliato”.

Successivamente, i due si sono separati (come tutti gli altri) e Gabriela ha visto un video in cui il suo compagno diceva: “Negli ultimi mesi abbiamo litigato molto. Non potevo neanche andare a giocare a calcio, era gelosa. Mi sentivo intrappolato, non avevo mai un attimo di libertà”. A quel punto, la giovane napoletana ha commentato: “Che figura di mer*a”. Poi Giuseppe ha iniziato a parlare con Roberta. Appena le ha detto “Purtroppo sei della mia zona”, lei ha risposto prontamente: “Non cercare di fregarmi, volevi dire qualcosa”.

In seguito, Giuseppe ha dichiarato chiaramente a Nancy di non sapere cosa vuole dalla vita (e dalla loro relazione). Ha detto: “A volte la testa mi dice di stare con lei, altre volte voglio uscire e ballare”. A quel punto, Gabriela è stata categorica: “Sono single”. Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)