Oroscopo Branko domani 28 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Se vuoi trascorrere una giornata positiva oggi, il segreto sarà stare un po’ in disparte. Oggi ti converrebbe evitare ogni tipo di preminenza, non significare te stesso, impedire agli altri di sapere quali sono le tue intenzioni. Potrebbero tentare di tenderti una trappola da mordere, ma alla fine riuscirai a uscirne.

Toro

Oggi vivrai una giornata di conquiste e gioie che ti arriveranno anche grazie alla tua grande ostinazione nel non deviare dal percorso che hai scelto o da quelle cose in cui credi e confidi. Inoltre, l’influenza di Giove ti aiuterà a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi e sacrifici, oltre a trionfare sulle difficoltà.

Gemelli

Un influsso sfavorevole di Nettuno oggi potrebbe portarvi a prendere una decisione sbagliata o sterile, anche se siete sicuri di intraprendere la strada migliore. Soprattutto, stai molto attento se quella decisione ha avuto a che fare, in un modo o nell’altro, con le tue finanze. Cerca anche di stare molto attento se lavori con i partner.

Cancro

Nei momenti più difficili, o quando si prendono le decisioni più importanti, il destino non ti lascia solo, e questo lo potrai verificare oggi. La persona di cui hai bisogno sembrerà sempre venire in tuo aiuto o aprirti la strada. Devi avere molta più fiducia in te stesso e andare avanti con decisione.