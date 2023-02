Valentina Persia chi è fidanzato morto: chi era Salvo, il compagno dell’attrice

È con grande dolore che devo comunicare la prematura scomparsa del mio fidanzato, Salvo. Dovevamo sposarci, ma il destino aveva altri piani. Valentina Persia, attrice comica

Valentina Persia fidanzato morto

Valentina Persia si era fidanzata con Salvo nel 2000. I due si sarebbero sposati poco tempo dopo e avevano preparato la casa dove avrebbero vissuto insieme. Salvo, però, è morto prematuramente nel 2004 a soli 43 anni.

La morte del suo compagno ha lasciato un vuoto profondo e incolmabile nel cuore di Valentina. Recentemente ha dichiarato:

Sono stata incredibilmente fortunata ad aver trovato Salvo, il grande amore della mia vita. Era una persona speciale per me e so che una parte del mio cuore sarà sempre con lui. Spero che tutte le donne possano trovare nella loro vita un amore così, qualcuno che le rispetti e le ammiri, che sia sempre presente per loro e le faccia sentire speciali.

Lo scorso 19 giugno 2020, in occasione del compleanno del suo Salvo, Valentina Persia ha dedicato un toccante ricordo al compagno prematuramente scomparso sul suo profilo Instagram. Anche durante la sua lunga permanenza all’Isola dei Famosi 2021, la comica ha avuto modo di ricordare la sua storia d’amore. Durante una diretta su Canale 5, Persia ha dichiarato di non essersi più innamorata, ma non perché si sia chiusa in se stessa. Piuttosto, non è mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Ha spiegato che è una persona che scappa se si innamora. Ma è grata di aver sperimentato cosa significa amare. E augura la stessa fortuna ai compagni laggiù e a tutti coloro che non credono nell’amore.

I bambini

Nel 2015 Valentina Persia è diventata mamma di due gemelli, Lorenzo e Carlotta. I due bambini sono nati grazie alla fecondazione in vitro. Valentina è una forte sostenitrice della fecondazione in vitro e ritiene che sia un’ottima opzione per le coppie che hanno difficoltà a concepire.

In un’intervista del 2019 Valentina Persia ha spiegato che essere una mamma single di due bambini può essere difficile. Ha detto a Caterina Balivo nel programma televisivo Vieni da me che può essere molto impegnativo e a volte opprimente.

“Avevo paura di non farcela e di non essere in grado di mantenere due estranei”.

Dopo il parto, Persia ha attraversato un periodo di forte depressione, molto comune nella prima settimana dopo il parto.