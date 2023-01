Valeria Fabrizi Biografia (Marito e Figli)

Valeria Fabrizi è un’incredibile attrice di 84 anni che ha avuto una carriera illustre in televisione, teatro e cinema. Nel 2021 ha fatto un trionfale ritorno sul piccolo schermo, partecipando all’iconico show Ballando con le stelle! Scopriamo i punti salienti dell’eccezionale percorso privato e professionale di Valeria Fabrizi!

Sono entusiasta di fare il mio ingresso nel mondo dello spettacolo!

Il destino di Valeria Fabrizi sembra essersi intrecciato con il mondo dello spettacolo fin dall’inizio: era infatti amica d’infanzia del leggendario comico Walter Chiari, che abitava proprio accanto a lei. Nonostante fosse rimasta orfana a causa degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, Valeria era piena di vita e consapevole della sua bellezza fin da piccola, cosa che l’ha portata a intraprendere una carriera nella moda e nel mondo dello spettacolo.

A soli diciotto anni, stupisce tutti con il suo debutto nel formato del fotoromanzo, particolarmente in voga negli anni Cinquanta.

Cinema e teatro

La prima apparizione di Valeria Fabrizi sul grande schermo risale al 1954, con una parte minore che lasciava presagire le tante incredibili interpretazioni che avrebbe offerto negli anni a venire. Dalla metà degli anni Cinquanta alla fine degli anni Settanta, Valeria Fabrizi ha recitato in ben cinquanta film: un’impresa davvero notevole!

A quel tempo, la produzione cinematografica era in piena attività e la giovane attrice era determinata a trarne il massimo profitto. Era determinata a farsi un nome, pur esplorando altre opportunità, come la partecipazione al concorso di Miss Universo all’età di ventuno anni – Valeria si classificò quarta!

All’alba degli anni Cinquanta e Sessanta fiorisce la passione di Valeria Fabrizi per il mondo teatrale, in particolare per il teatro di rivista, incentrato sulla spensieratezza e sul varietà. Qui ha potuto dimostrare appieno il suo impressionante talento canoro.

Si è fatta notare per le collaborazioni con nomi famosi, tra cui il noto Erminio Macario, in produzioni come Carlo non farlo e il delizioso Giulio.

La carriera di Valeria Fabrizi in televisione continua a fiorire con entusiasmo e vitalità!

Agli albori della televisione, Valeria e suo marito Tata Giacobetti unirono le forze con il Quartetto Cetra per lasciare il segno su questo mezzo. Insieme, hanno lavorato alla commedia musicale Non cantare, spara, alla produzione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e alla serie antologica in otto puntate La storia di Rossella O’Hara, trasmessa dalla RAI. È stato un viaggio incredibile e la loro passione è stata quella di avere un impatto sulla televisione!

Nel 1969, Valeria Fabrizi fu scelta dallo stimato Corrado Mantoni per presentargli il popolarissimo quiz show A che gioco giochiamo? – un onore che era felicissima di ricevere!

Negli anni Settanta, Valeria è stata una forza nel genere poliziesco, apparendo in serie come Un certo Harry Brent e Qui squadra mobile. Dopo alcuni anni di assenza dai riflettori, e dopo essere stata scelta per la copertina di Playboy, ha fatto un ritorno trionfale sul piccolo schermo nel 1981, recitando in Dopo vent’anni di Mario Foglietti.

Dagli anni Novanta a oggi: dalle fiction avvincenti al sensazionale Ballando con le stelle, siamo stati conquistati da tutto!

Con il passare degli anni, Valeria Fabrizi si è dedicata al mondo della televisione, assistendo alla sua trasformazione come volto noto. Con l’affermarsi delle fiction negli anni ’90, è diventata uno dei nomi più amati delle serie Linda e il brigadiere e Sei forte maestro.

Rientra in teatro nella stagione 2004-2005 per la produzione di Pigmalione di George Bernard Shaw. Anche il cast di questo spettacolo partecipa a un programma Sky per portare il teatro sul piccolo schermo, dal casting iniziale alla rappresentazione finale. Con emozione, assistiamo all’intero viaggio!

Negli ultimi anni ha fatto faville: Notte prima degli esami (2006) di Fausto Brizzi è uno dei film di maggior successo a cui ha partecipato!

Nel 2007 ha avuto l’incredibile opportunità di partecipare alla celebre serie Un posto al sole. Tre anni dopo, è stata scritturata nella fiction Tutti per Bruno e l’anno successivo ha fatto la sua comparsa su Rai Uno nella serie Che Dio ci aiuti. Nel 2012 Pupi Avati ha voluto fortemente averla nel suo programma televisivo Un matrimonio, dove ha potuto condividere il palco con altri stimati attori come Andrea Roncato e Christian De Sica. È stata davvero onorata ed emozionata di far parte di un cast così prestigioso!

Nel 2021 Valeria Fabrizi è entusiasta di partecipare al programma Ballando con le stelle! È assolutamente entusiasta di fare squadra con l’insegnante Giordano Filippo per mostrare le sue mosse.

Vita privata e curiosità

Dopo essersi conosciuta, si è felicemente sposata con l’amato cantante e musicista Giovanni Giacobetti, altrimenti noto come Tata, membro dell’iconico Quartetto Cetra fin dagli anni Quaranta. La loro unione fu benedetta da una figlia, Giorgia Giacobetti, nata nel 1965. Il loro matrimonio fu pieno di amore e felicità, fino al 1988, quando Giovanni Giacobetti morì purtroppo a causa di un infarto miocardico.