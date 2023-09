Valerio Scanu si è unito in matrimonio con Luigi: il dettaglio del suo abito da sposo e le foto

Il noto cantante Valerio Scanu ha fatto il grande passo e ha pronunciato il suo “sì” a Luigi Calcara, il suo compagno. Dopo alcuni mesi dalla romantica proposta di matrimonio rivolta da Scanu al suo partner di vita, il giorno del suo compleanno, finalmente è arrivato il momento dell’unione ufficiale.

Un Matrimonio nella Città Eterna

La cerimonia ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Sala Rossa del Campidoglio a Roma. La scelta di questa meravigliosa città non è casuale; essa rappresenta il punto d’incontro ideale tra le terre natali di entrambi gli sposi, la Sicilia e la Sardegna.

Un Giorno di Significato

Il 7 settembre, giorno delle nozze, è anche una data carica di significato per Valerio Scanu. È infatti il giorno in cui, nel 2020, suo padre è tragicamente scomparso a causa del Covid. Questo rende la giornata ancora più speciale e ricca di emozioni.

Testimoni e Amici al Loro Fianco

I testimoni della cerimonia sono stati i fratelli dei due sposi: Fabio per Luigi e Alessandro per Valerio. Al loro fianco, le loro migliori amiche Valentina, a supporto di Scanu, e Raffaella, a sostegno di Calcara.

Dettagli Della Cerimonia

La gioia di questo momento speciale è stata condivisa da Valerio Scanu sui suoi profili social. Attraverso le storie e le foto condivise dagli invitati su Instagram, siamo stati fortunati ad avere uno sguardo privilegiato sulla cerimonia. Tra le immagini, abbiamo potuto vedere le madri degli sposi che li hanno accompagnati all’interno del Campidoglio, ma soprattutto, abbiamo potuto ammirare gli abiti scelti da Valerio e Luigi.

Lo Stile Sartoriale

Luigi Calcara ha optato per un completo blu con panciotto e camicia bianca, uno stile elegante e raffinato. Dall’altra parte, Valerio Scanu ha scelto un look completamente bianco, composto da pantaloni, camicia, panciotto e frac, il tutto abbinato a uno strascico anch’esso bianco. Uno stile di gran classe per celebrare questa giornata unica.

Il luogo in cui la coppia ha deciso di festeggiare ulteriormente il loro amore rimane un mistero, ma ciò che è certo è che il loro viaggio insieme è appena iniziato. Auguriamo a Valerio Scanu e Luigi Calcara una vita piena di amore e felicità.