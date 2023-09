Vanessa Scalera chi è? Marito, vita privata, età, fisico, dove è nata

Vanessa Scalera, una talentuosa attrice che ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo nel 1996, ha raggiunto il culmine del successo solo negli ultimi anni grazie alla sua interpretazione in una delle serie televisive più acclamate.

La Carriera di Vanessa Scalera

Il grande pubblico conosce Vanessa Scalera soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie televisiva tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Tuttavia, prima di diventare una figura di spicco in televisione, Vanessa Scalera ha percorso una carriera teatrale di rilievo.

Dopo essersi diplomata presso la scuola di teatro La Scaletta di Roma, diretta da Antonio Pierfederici, ha calcato i palcoscenici in produzioni teatrali notevoli. Tra queste, spiccano “Il Collezionista” con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada nel 1999, “L’Amico di Tutti” con Johnny Dorelli nel 2000 e “La Coscienza di Zeno” con Massimo Dapporto nel 2003.

Vanessa Scalera nel Mondo del Cinema

Oltre al teatro e alla televisione, Vanessa Scalera ha anche sperimentato il mondo del cinema. Ha recitato sotto la direzione di registi di prestigio come Marco Bellocchio in Vincere nel 2009 e Bella Addormentata nel 2013. Inoltre, è apparsa nel film di Nanni Moretti, Mia Madre, uscito nel 2015.

Vita Privata e Curiosità

Vanessa Scalera è molto riservata sulla sua vita privata. Non è sposata, ma da molti anni è legata sentimentalmente a Filippo Gili, attore e regista teatrale. La coppia preferisce mantenere un basso profilo e raramente condivide immagini o dettagli della loro relazione sui social media.

L’attrice ha origini pugliesi, essendo nata a Mesagne, una città della provincia di Brindisi, in Puglia. Successivamente, si è trasferita a Roma per perseguire la sua carriera nel mondo della recitazione, frequentando la scuola di teatro La Scaletta.

Vanessa Scalera è nata il 5 aprile 1977, sotto il segno dell’Ariete, e attualmente ha 45 anni. È alta circa 174 cm, ma non ci sono informazioni disponibili riguardo al suo peso. I suoi occhi e capelli sono di colore castano.

Un dettaglio curioso: Vanessa Scalera è una grande appassionata di Celentano.

I Canali Social di Vanessa Scalera

Per chi volesse seguire Vanessa Scalera sui social media, ecco alcuni dei suoi profili:

Sfortunatamente, al momento non sono disponibili altre informazioni riguardo ai suoi profili su Facebook, TikTok o Twitter.