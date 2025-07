Che fine ha fatto Elly Schlein? Silenzio insolito proprio sul caso Sala

La situazione politica a Milano si fa sempre più tesa in seguito alla maxi-inchiesta sull’urbanistica che coinvolge il sindaco Beppe Sala e altri membri della giunta, tra cui l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per il quale la Procura ha richiesto gli arresti domiciliari. Mentre l’opposizione si mobilita, il Partito Democratico (Pd) rimane in gran parte in silenzio, aumentando le pressioni su Sala affinché faccia un passo indietro.





A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il clima è di attesa. Dopo aver dichiarato di “non riconoscersi nella lettura dei pm”, Sala ha comunicato ai suoi assessori l’intenzione di riferire lunedì prossimo in Consiglio comunale. Tuttavia, il primo cittadino appare provato dalla situazione e le voci di dissenso si fanno più forti, con l’opposizione che non perde occasione per chiedere le sue dimissioni.

La Lega e Fratelli d’Italia cavalcano l’onda dello scandalo, accusando l’amministrazione di immobilismo. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha esortato il partito a muoversi per trovare un candidato alternativo, sottolineando che “Milano è da tempo bloccata, da tutti i punti di vista”. La nota della Lega prosegue affermando che “è sempre più difficile lavorare, investire, produrre, programmare, camminare tranquilli per strada”. La richiesta di dimissioni si basa non solo sulla questione giudiziaria, ma anche su un presunto disastro politico e amministrativo.

In questo contesto, Daniele Capezzone ha commentato in modo sarcastico: “Il sindaco di Milano Sala dovrebbe dimettersi prima di subito perché ha governato male (traffico, follie green, jihad anti-auto), ma NON PERCHÉ È INDAGATO”. Con queste parole, Capezzone ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di rispettare le regole del garantismo, sottolineando che queste non dovrebbero essere applicate in modo selettivo.

La situazione di Sala si complica ulteriormente con le richieste di chiarimenti da parte dell’opposizione, che ha avviato un vero e proprio assedio politico. Mentre il sindaco si prepara a riferire in Consiglio, l’assenza di una risposta chiara da parte del Pd ha suscitato preoccupazioni tra i membri della giunta e tra i cittadini. La mancanza di comunicazione da parte del partito di governo è vista come un segnale di debolezza in un momento cruciale.

Le reazioni politiche alla crisi sono state immediate. La Lega e Fratelli d’Italia hanno colto l’occasione per rafforzare la loro posizione, presentandosi come alternative credibili all’attuale amministrazione. La loro strategia sembra mirata non solo a ottenere consensi in vista delle prossime elezioni, ma anche a mettere in discussione la capacità del sindaco di governare in un momento così delicato.

La questione dell’urbanistica a Milano è diventata un tema centrale nel dibattito politico, con l’inchiesta che solleva interrogativi sulla gestione della città e sulla trasparenza delle decisioni prese dall’amministrazione. Le accuse di induzione indebita e le richieste di arresto per Tancredi hanno messo in luce possibili conflitti di interesse e una gestione poco chiara dei progetti urbanistici.

Mentre l’opposizione continua a premere per le dimissioni di Sala, il sindaco si trova a fronteggiare una situazione complessa. La sua capacità di affrontare le critiche e di presentare una strategia chiara per il futuro di Milano sarà cruciale per mantenere la fiducia dei cittadini e dei membri della giunta. La prossima settimana, quando Sala si presenterà in Consiglio comunale, sarà un momento decisivo per capire se riuscirà a mantenere la sua posizione o se le pressioni politiche lo costringeranno a fare un passo indietro.