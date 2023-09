Vergognoso episodio: bidello maltratta bambino con disturbi

Un video shock ha mostrato un bidello che ha picchiato un bambino autistico di tre anni all’interno del Rosa Parks Early Learning Center a Dayton, Ohio. I genitori del bambino hanno scoperto la verità grazie alle telecamere di sorveglianza della scuola e hanno denunciato l’accaduto. Questo è ciò che sappiamo finora.

La Scena Agghiacciante

Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vede il bidello rincorrere il bambino autistico per i corridoi della scuola. Dopo averlo raggiunto, l’uomo gli ha tirato un violento pugno in testa. Il bambino ha cercato di scappare, ma il bidello lo ha inseguito e lo ha portato via a testa in giù, prendendolo per le caviglie.

La Denuncia dei Genitori

I genitori del bambino autistico hanno postato il video sui social media, denunciando l’accaduto. Hanno accusato la scuola di aver cercato di minimizzare il problema, etichettandolo come un “incidente innocente”. In realtà, il bambino aveva segni sul corpo che dimostravano la violenza subita.

La Scoperta della Verità

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è emersa la verità sulla brutale aggressione subita dal bambino autistico. La coppia ha fatto causa non solo all’aggressore, che è stato subito licenziato, ma anche alla scuola che ha tentato di nascondere la violenza subita dal bambino. La scuola ha fornito solo una parte delle riprese delle telecamere di sorveglianza, cercando di insabbiare la verità.

La Promessa dei Genitori

I genitori del bambino autistico hanno promesso di fare tutto il possibile per far emergere la verità sulla vicenda. Vogliono che i responsabili paghino per ciò che hanno fatto al loro figlio e per quanto accaduto all’interno della scuola.

Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda e forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.