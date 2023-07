“Vi devo dire una cosa su Barbara D’Urso”. Milly Carlucci su. futuro per la collega

Un segno profondo nella TV italiana

Il caso di Barbara D’Urso continua a scuotere il mondo di Mediaset e a generare discussioni tra telespettatori e colleghi di spicco, come nel caso di Milly Carlucci. Barbara, senza dubbio, ha lasciato un segno profondo nella televisione italiana. Un utente ha scritto: “Non te lo meritavi. Hai portato avanti da sola la baracca per anni. È scandaloso leggere quanta cattiveria si riversa su di te sui social. Puoi piacere o meno, ma resti sempre una grande professionista. Solidarietà a te, Barbara”.

Parole di sostegno da parte di Miriana Trevisan

Tra le voci famose che hanno preso posizione c’è stata anche Miriana Trevisan, ex stellina di “Non è la Rai” e protagonista di un’ottima performance al Grande Fratello Vip. Ha affermato: “Mi sembrava che lei e Pier Silvio Berlusconi avessero un buon rapporto. La vedrei bene ovunque, anche a Sanremo, ma credo che debba continuare a occuparsi dei casi di cronaca”.

Milly Carlucci sostiene Barbara D’Urso

In un’intervista a DavideMaggio.it, Milly Carlucci ha dichiarato: “Barbara è una grandissima professionista. Le auguro il massimo successo, ovunque decida di andare, continuando sulla strada del suo strepitoso successo finora”. Non è ancora chiaro se Barbara approderà a “Ballando con le stelle”, ma i rumor si fanno sempre più insistenti.

Il silenzio di Barbara D’Urso dopo l’intervista al Repubblica

Dopo la lunga intervista al giornale Repubblica, Barbara D’Urso ha deciso di mantenere un basso profilo. Ha condiviso il suo dolore, la sorpresa e la rabbia che ha provato. Quello che le fa più male è non aver potuto salutare il suo pubblico. Il comunicato ha fatto pensare che lei fosse d’accordo con la decisione, ma lei afferma: “Io non ho concordato nulla. Voglio raccontare la mia verità, far sapere come sono andate davvero le cose. Ho sopportato molte situazioni, forse un giorno ne parlerò. Ho dedicato tanta passione al mio lavoro. Ma questa volta no”.