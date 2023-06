"Via da Rai 3": Federica Sciarelli svela dettagli sul programma Chi l'ha visto? e si discute un possibile trasloco su Rai 1 - Controcopertina

Federica Sciarelli, la voce iconica di Chi l’ha visto?, racconta il suo impegno e rivela interessanti novità sul futuro del programma televisivo

In un’intervista esclusiva a Tv, Sorrisi e Canzoni, Federica Sciarelli, la nota conduttrice di Chi l’ha visto?, ha aperto il suo cuore e condiviso interessanti considerazioni e confessioni riguardanti il suo ruolo. Nel frattempo, circola una novità che coinvolge il programma, un appuntamento fisso del mercoledì per milioni di telespettatori.

Il lato privato di Federica Sciarelli

La prima domanda posta a Federica riguardava il modo in cui riesce a “disintossicarsi” dopo aver affrontato “tante storie tragiche” cariche di dolore. La giornalista ha rivelato: “In città vado in pattini, mentre in vacanza amo andare in bicicletta. Ho sempre scelto la Sicilia, ma dopo tanti anni, con il mio gruppo, stiamo valutando un cambio di destinazione”.

Il valore del servizio pubblico

Nonostante l’angoscia delle storie terribili, Federica Sciarelli si sente investita del compito di offrire un servizio pubblico che per molti rappresenta una sorta di ultima speranza. Ha spiegato: “Chi l’ha visto? è un po’ come la “Cassazione” delle persone scomparse. Il pubblico si unisce in una cordata invisibile e quando incontra per strada o sui social un individuo con il naso schiacciato come Daniele Potenzoni, per esempio, prega e spera. Persino mio figlio, che lavora all’estero e non segue il programma, mi ha scritto un giorno: ‘Mamma, ma quello è Potenzoni?’. Cerco sempre di essere un portatore sano di solidarietà”.

Un possibile trasloco per Chi l’ha visto?

Cresce l’ipotesi che Chi l’ha visto? possa lasciare Rai 3 e approdare su Rai 1. Riguardo a questa possibilità, Sciarelli ha risposto: “Non so, perché si tratta di decisioni aziendali. Questa è un’idea che esiste da tempo e ne sono orgogliosa. Ricordo che Giancarlo Leone, all’epoca vicedirettore della Rai, mi disse che aveva parlato con il direttore di Raitre per portarci sulla prima rete”. E ha concluso: “Ma la risposta che ricevette fu: ‘Ma sei pazzo? Mi togli il fiore all’occhiello’. Il nostro programma è di servizio pubblico e non può essere sospeso, ad esempio, durante il Festival di Sanremo o una maratona elettorale”. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose.