“Vince poiché necessita di denaro”. GF Vip 7, emerge il nome del vincitore: “È appropriato”

Preparatevi a un’esplosiva serata finale del GF Vip 7 il 3 aprile! L’edizione di quest’anno del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ricca di drammi: tre concorrenti – Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro – sono stati eliminati a causa del loro comportamento. Gli ultimi due sono stati costretti ad andarsene in seguito alle ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi, quindi non perdetevi l’emozionante conclusione di questa stagione!

Dopo aver assistito alla puntata andata in onda il 3 aprile, l’Amministratore Delegato di Mediaset ha preso una posizione rigida nei confronti dei concorrenti del GF Vip 7. La volgarità, il comportamento inappropriato e l’abbigliamento inadeguato durante una diretta in prima serata erano semplicemente inaccettabili. Berlusconi Jr. ha anche chiesto un cambiamento nella condotta dei conduttori e degli opinionisti, in particolare di Sonia Bruganelli, che ha dovuto scusarsi in diretta per le parole pronunciate in puntata.

Siamo alle emozionanti fasi finali del GF Vip 7 e sono rimasti tre incredibili concorrenti: Oriana Marzoli, la prima ad essere nominata finalista, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Giaele ha recentemente espresso la sua opinione su chi vorrebbe che vincesse questa stagione, parlando di “problemi economici” in relazione a Edoardo Tavassi, Micol Onestini e Alberto.

Se avessi la possibilità di decidere chi deve vincere, ovviamente direi io! Ma se dovessi scegliere qualcun altro, non esiterei a scegliere Tavassi. So che ha dovuto lottare e quanto questa gara sia importante per lui. Si è impegnato così tanto e merita di raccogliere i frutti!

Giaele De Donà ha espresso la sua opinione sul vincitore del GF Vip 7 incoronando proprio Edoardo Tavassi e ricordando la sua esperienza all’Isola dei Famosi: “Sarebbe una cosa bellissima se vincessi tu! Non perché gli altri non se lo meritino, ma per l’aspetto economico, io faccio il tifo per te, Edoardo! Non devi nemmeno giustificare i tuoi problemi: ne hai già passati abbastanza!”.

Con emozione, Edoardo Tavassi ha ringraziato l’amico per le parole gentili e ha condiviso il suo sogno: “Il mio sogno è andare a spegnere le luci con Micol, fianco a fianco. Sono contento in ogni caso, che si vinca o che si perda. Sono onesto e non dico bugie; mi piacerebbe vincere, ma so che Micol non si offende. Se dovessi scegliere tra vincere il GF Vip 7 o mantenere il mio rapporto con Micol, sceglierei la mia storia d’amore ogni giorno”.