Vincicasa e Million Day, estrazione di oggi 25 gennaio 2023: numeri vincenti estratti e ritardatari

Vincicasa e il Million Day non smettono di sfornare numeri e ipotetiche combinazioni vincenti. Finora sono state regalate più di 180 case ai fortunati vincitori e più di 200 persone in tutta Italia sono diventate milionarie. Se consideriamo che i giochi a premi non esistono da molti anni, possiamo capire che le probabilità di vincita non sono poi così impossibili.

Tuttavia, i fortunati vincitori sono sempre restii a parlare o forse non li sentiamo perché hanno preso il bottino e sono fuggiti all’estero! Questa soluzione può essere attuata da chi vince il milione mentre chi gioca per vincere una casa non lo fa certo per lasciare il Belpaese, ma piuttosto per vantare una casa propria e abbracciare questo sogno tipicamente italiano.

Qualunque sia il gioco scelto, ricordate che l’importante è partecipare e vincere. In questo caso, partecipare e basta non sarà sufficiente.

Nell’estrazione di ieri sera, 24 gennaio, sono stati estratti i seguenti numeri: 12, 14, 17, 20 e 35. Molti giocatori credono che prima o poi la fortuna premierà chi si assume dei rischi, ed è per questo che tentano la fortuna con i cosiddetti numeri ritardatari. Ma quali sono questi numeri?

Se credete nei vostri numeri fortunati, non rinunciate ad essi solo perché ultimamente sono apparsi dei nuovi numeri. La vincita di una casa è un evento raro, e non accadeva dal 14 gennaio. Forse è arrivato il momento che i vostri numeri facciano finalmente centro!

Million Day: l’estrazione di oggi 25 gennaio 2023 sarà una giornata straordinaria! Non vedo l’ora di vedere cosa ci riserva questa giornata!

Se volete diventare milionari da un giorno all’altro, i numeri estratti ieri sono i seguenti: 6, 18, 30, 46 e 54. Con il concorso Extra Million Day è uscita la combinazione: 3, 11, 21, 41 e 49.

I numeri ritardatari di entrambi i concorsi attirano sempre l’attenzione dei giocatori. Dal Million Day, ci mancano i numeri: 44, 41, 48, 40 e 28.

Dell’Extra Million Day mancano i numeri 27, 55, 22, 44 e 25. Stasera, chi lo sa? La nostra eroina Rossella O’Hara direbbe: “È un’altra notte e vedremo!”.

I numeri del milione di giorni estratti oggi sono 1, 10, 19, 36 e 43.