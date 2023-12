Violenta aggressione notturna: 39enne ferito gravemente con coltello e martello davanti a un locale

Nelle prime ore del 3 dicembre, a Milano, nei pressi della discoteca Rozzano, si è verificato un brutale attacco che ha lasciato un uomo di 39 anni in condizioni gravissime. Le circostanze esatte dell’aggressione non sono ancora chiare, ma quanto accaduto è agghiacciante.

Un Aggressione Brutale

Intorno alle 6 del mattino, il 39enne è stato circondato da un gruppo di aggressori. Inizialmente, è stato colpito con colpi di arma bianca, riportando almeno 10 ferite tra petto, schiena e addome. Non soddisfatti, i suoi aguzzini hanno poi preso a martellate il malcapitato in volto, lasciandolo privo di sensi e riverso in una pozza di sangue.

Indagini in Corso

Le ragioni di questa aggressione efferata restano oscure. La polizia sta attualmente indagando, cercando di stabilire se si sia trattato di un regolamento di conti o di un tentativo di rapina. La scena del crimine, sfortunatamente, non era monitorata da telecamere di sicurezza, ma le forze dell’ordine hanno sequestrato i filmati delle zone circostanti nella speranza di individuare gli aggressori.





La Salute del 39enne

Nonostante le ferite gravi, c’è un segno di speranza. Il 39enne, ora ricoverato in rianimazione all’ospedale Humanitas, non sembra essere in pericolo di vita. Tuttavia, il suo recupero sarà lungo e difficile, e le autorità stanno facendo il possibile per portare alla luce i responsabili di questo terribile attacco.