Virginia e Pietro, chi sono i figli di Rosanna Banfi?

Eccoci qui! Rosanna Banfi, figlia del grande attore Lino Banfi, è una donna che ha dato alla luce due figli: Virginia e Pietro Leoni. Virginia è la primogenita, nata nel 1993, mentre il fratello minore Pietro è nato nel 1998. I due nipoti sono molto amati da Lino Banfi e dalla sua famiglia.

Virginia e Pietro sono figli di Rosanna Banfi, nati dal matrimonio con Fabio Leoni. Attualmente, Virginia risiede a Roma e Pietro sarebbe partito all’estero per motivi di studio.

Virginia Leoni, come ha mostrato sui suoi social, ha sposato il suo compagno di lunga data, Gianluca De Marco, nel 2021 dopo circa otto anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato con un romantico appuntamento all’altare datato 3 luglio con rito civile, celebrato proprio da Lino Banfi. Virginia somiglia molto alla mamma Rosanna Banfi e ha un tatuaggio sul braccio che si può vedere in alcune bellissime foto del suo matrimonio.

Inoltre, Virginia e il marito Gianluca lavorano insieme come chef nella famosa “Orecchietteria Banfi”, un ristorante aperto dalla famiglia a Roma. Pietro, invece, avrebbe intrapreso gli studi universitari in fisica e sarebbe andato a vivere in Olanda, come si evince dalle indicazioni sul suo profilo Instagram.

In sintesi, i figli di Rosanna Banfi, Virginia e Pietro Leoni, sono due giovani che godono della vita privata e che seguono i loro sogni e ambizioni. Virginia si è sposata con Gianluca dopo una lunga relazione e lavora come chef insieme al marito nel ristorante di famiglia. Pietro, invece, ha intrapreso gli studi universitari in fisica e vive all’estero.