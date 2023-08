Vissani in rivolta contro prezzi astronomici in Italia

L’allarme del Super Cuoco Italiano

Gianfranco Vissani, tra i nomi di spicco nel panorama della ristorazione italiana, non ha peli sulla lingua quando si tratta delle “aggiunte folli” agli scontrini durante questa estate. “Pagarne 1.600€ per una camera a notte? Una follia!” esclama.

h2: Ristorazione: tra servizi supplementari e prezzi alle stelle

Mentre l’estate del 2023 sarà forse ricordata per le aggiunte salate su molti scontrini, Vissani denuncia apertamente le prassi.

Toast tagliato a metà: un supplemento di 2€

Costo dello zucchero: aumento del 54% rispetto al 2022

Carburante: prezzo al galleggiante di quasi tre euro al litro

E mentre gli scontrini diventano sempre più pesanti, le spiagge italiane appaiono sempre più vuote.

Gli Italiani optano per Destinazioni Estere

Il ritratto è chiaro sui social: coste italiane spoglie e connazionali che optano per mete come Grecia e Albania, alla ricerca di una pausa estiva più economica. “Questo Ferragosto è differente, senza l’ombra del Covid, ma la situazione economica sta pesando sulle famiglie italiane,” dice Vissani, evidenziando anche la mancanza di turisti stranieri, in particolare i russi.

Una Critica ai Gestori e un Appello al Governo

“Stanno compromettendo il turismo italiano,” dichiara Vissani, puntando il dito contro gli operatori d’accoglienza e le loro tariffe eccessive. Secondo lo chef, non solo ci sono questi costi proibitivi, ma anche una sorta di mentalità provocatoria: “Le aggiunte agli scontrini? Semplicemente per far parlare.”

Tuttavia, non tutto è cupo e senza speranza. Vissani conclude con un messaggio di ottimismo e un chiaro segnale al mercato: “Abbiamo deciso di ribassare i prezzi del nostro ristorante del 25%, per sostenere i nostri clienti in questi tempi economicamente ardui.”