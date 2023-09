Vittima di abusi di potere: 32enne denuncia maltrattamenti da parte dei carabinieri

Il Racconto di un Attacco Violento

“Prima di poter aprire la porta, sono stato schiaffeggiato”. Queste sono le parole di Michael Abatecola, un 32enne che denuncia un maresciallo dei carabinieri per violenza. L’incidente è avvenuto il 14 agosto a Castiglione di Teverina, in provincia di Viterbo.

I Dettagli dell’Incidente

Le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione di Abatecola raccontano una storia inquietante. La violenza sembra ingiustificata, soprattutto considerando che l’aggressore era un uomo in divisa.

Il maresciallo Fabio Ceccarelli, chiamato a intervenire da Abatecola stesso a causa di una lite con una vicina per la musica alta, una volta giunto sul posto, ha schiaffeggiato il 32enne. Sorprendente è l’assenza di reazione da parte degli altri due carabinieri presenti, quasi come se fossero convinti che l’episodio non sarebbe mai venuto alla luce. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto.

Minacce di TSO e Ritorsioni: Le Accuse al Maresciallo

L’avvocato di Abatecola ha rivelato che il maresciallo Ceccarelli avrebbe minacciato il suo assistito di sottoporlo a un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).

Dopo essere stato trattenuto per due ore in caserma senza motivo apparente, Abatecola ha presentato denuncia. In seguito, secondo l’avvocato, il maresciallo Ceccarelli, venuto a conoscenza della querela, avrebbe cercato di far sottoporre Abatecola a un accertamento medico per poterlo sottoporre a un TSO. La Procura sta indagando sulla vicenda, mentre Abatecola ha denunciato il maresciallo per lesioni e atti persecutori.