Vittorio Sgarbi chi sono le figlie Evelina e Alba? Età, lavoro e madre

Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte, politico, commentatore e personaggio televisivo, è padre di tre figli – Alba, Evelina e Carlo – avuti con tre donne diverse. Il primogenito ha poco più di trent’anni, mentre le due ragazze hanno circa 22 e 23 anni. Sgarbi ha spesso confessato di non aver mai desiderato figli e si è definito un “padre biologico”, riconoscendo la propria assenza nella loro vita, ma elogiandone serietà ed educazione. In una vecchia intervista a Chi, Sgarbi disse: “Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene!”.

Il primogenito di Vittorio Sgarbi: Carlo Brenner

Carlo è il primo figlio di Sgarbi, nato nel 1988 dal matrimonio con l’ex moglie, la stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002 per leucemia. Nonostante il rapporto complicato tra padre e figlio, Carlo ha scelto di mantenere il cognome della madre. Laureato in Filosofia e specializzato in Relazioni Internazionali, Carlo vive a Roma e lavora per la banca Intesa San Paolo.

Evelina, la secondogenita di Sgarbi

Evelina, appassionata d’arte come il padre, è nata da una breve relazione con una donna torinese di nome Barbara. I due hanno sempre avuto un buon rapporto e Vittorio l’ha descritta come una persona seria, brillante e rispettabile. In un’intervista, Sgarbi ha detto di Evelina: “È molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio”.

Alba Sgarbi, la figlia albanese di Vittorio Sgarbi

Alba, nata a Tirana, in Albania, nel 1998, è figlia di Vittorio e Kozeta, una cantante lirica albanese. I due hanno instaurato un rapporto solo negli ultimi anni, ma Vittorio ha sempre parlato bene di lei, definendola elegante, seria e molto religiosa. Attualmente studia elettronica a Tirana e si sposerà presto in chiesa.

Patrizia Brenner, l’ex moglie di Vittorio Sgarbi Patrizia Brenner, stilista, è l’ex moglie di Sgarbi e madre di Carlo, deceduta a 52 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Per anni, ha lottato per i diritti del figlio Carlo, inizialmente non riconosciuto da Sgarbi.

I figli di Vittorio Sgarbi: immagini e foto

In rete, si possono trovare diverse foto dei figli di Vittorio Sgarbi, che sono stati ospiti di trasmissioni televisive insieme al padre. Nonostante il rifiuto di sottoporsi al test del DNA, la somiglianza tra i figli e Vittorio è evidente.

I figli illegittimi di Vittorio Sgarbi

Sgarbi ha confessato di poter essere il padre di una quarantina di figli, avuti nel corso delle sue numerose relazioni.