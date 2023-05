Vladimir Luxuria condivide la sua storia di bullismo

Vladimir Luxuria ha raccontato la sua esperienza con il bullismo. L’ex politico, artista e commentatore televisivo ha condiviso la sua storia di essere vittima di bullismo a scuola per essere transgender.

Luxuria ha detto di essere stata “colpita, picchiata e contusa” dai suoi compagni di classe. Ha anche detto che è stata chiamata per nome e presa in giro per il suo aspetto. “Andavo a scuola come un condannato che va al patibolo”, ha detto.

Luxuria ha affermato di essere riuscita a superare il suo bullismo trovando un “angelo” nella sua vita. Ha detto che questa persona l’ha aiutata a capire che non era sola e che era degna di amore e rispetto.

La storia di Luxuria ci ricorda che il bullismo è un problema serio che può avere effetti duraturi sulle sue vittime. Se sei vittima di bullismo, è importante ricordare che non sei solo e che ci sono persone che possono aiutarti.

Cosa puoi fare se sei vittima di bullismo

Se sei vittima di bullismo, ci sono alcune cose che puoi fare per aiutare te stesso. Innanzitutto, è importante dirlo a qualcuno di cui ti fidi, come un genitore, un insegnante o un consulente. Possono aiutarti a sviluppare un piano per affrontare il bullismo.

Puoi anche cercare di evitare i bulli il più possibile. Se non puoi evitarli, cerca di mantenere la calma e non reagire alle loro provocazioni. È importante ricordare che i bulli sono quelli con il problema, non tu.

Se il bullismo è grave, potrebbe essere necessario intraprendere un’azione legale. Ci sono leggi in atto per proteggere le persone dal bullismo. Puoi contattare il dipartimento di polizia locale o l’Anti-Defamation League per ulteriori informazioni.

Come aiutare un amico vittima di bullismo

Se conosci qualcuno vittima di bullismo, ci sono alcune cose che puoi fare per aiutarlo. Per prima cosa, fai sapere loro che sei lì per loro e che ci credi. È importante che si sentano supportati.

Puoi anche provare a parlare con i bulli. Se riesci a farli smettere, avrai fatto la differenza nella vita del tuo amico.

Infine, puoi istruirti sul bullismo. Più sai, meglio sarai attrezzato per aiutare il tuo amico.

Il bullismo è un problema serio che può avere effetti duraturi sulle sue vittime. Se sei vittima di bullismo o se conosci qualcuno che lo è, chiedi aiuto. Non sei solo.