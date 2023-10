Vladimir Luxuria racconta chi è: Età, carriera, operazione, compagno, curiosità e madre

Vladimir Luxuria, nome d’arte di Wladimiro Guadagno, è un volto noto nel panorama italiano sia per la sua carriera politica che per quella televisiva. Con una personalità vivace e un impegno costante nelle cause in cui crede, Vladimir si è ritagliata uno spazio importante nel cuore degli italiani. Ecco un ritratto più dettagliato della sua persona.

Dai Primi Passi alla Politica: La Crescita di Vladimir

Dati Anagrafici:

Nome Completo: Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria Data di Nascita: 24 giugno 1965

24 giugno 1965 Luogo di Nascita: Foggia

Foggia Età: 57 anni

57 anni Altezza: 178 cm

178 cm Peso: 74 kg

74 kg Professione: Ex politica, attivista, conduttrice, opinionista, attrice

Ex politica, attivista, conduttrice, opinionista, attrice Profilo Instagram: @vladimir_luxuria

Nata a Foggia, Vladimir ha dovuto affrontare fin da giovane le sfide legate alla sua identità. La sua resilienza l’ha portata a Roma, dove ha studiato Lingue e Letterature straniere presso l’Università La Sapienza, laureandosi con lode.





Impegno Sociale e Politico: L’Atto di Nascita di una Personalità Pubblica

Gli anni giovanili vedono Vladimir impegnata in ambito artistico, ma è la sua militanza nel movimento LGBT che getta le basi per la futura carriera politica. Nel 1994, è stata una delle menti dietro l’organizzazione del primo Gay Pride d’Italia a Roma. La sua carriera politica raggiunge l’apice con l’elezione alla Camera dei Deputati nel 2006 con il partito di Rifondazione Comunista, dove ha proposto leggi focalizzate sui diritti delle persone transgender e sulla cinematografia.

La Luce dei Riflettori: Vladimir nel Mondo dello Spettacolo

Vladimir è un’artista nel senso più ampio del termine. Dalla conduzione alla recitazione, dal Piper Club di Roma ai palchi dei teatri, la sua carriera artistica è stata costellata di successi. La vittoria a L’Isola dei Famosi nel 2008 le ha aperto le porte a ruoli di opinionista e conduttrice in diverse trasmissioni televisive, consolidando la sua posizione nel mondo dello spettacolo italiano.

Un Percorso di Riconoscimento Personale: Interventi e Scelte Chirurgiche

Vladimir ha sempre parlato apertamente del suo percorso per il raggiungimento della serenità psicofisica. Pur avendo subito diversi interventi, ha scelto di non sottoporsi alla vaginoplastica, rispettando la sua unicità e promuovendo un messaggio di accettazione.

Incontri e Relazioni: I Contorni del Cuore di Vladimir

Nonostante la sua vita sentimentale sia stata al centro dell’attenzione mediatica, Vladimir ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Ha condiviso di aver avuto una relazione con un politico di centro-destra e, più recentemente, con Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici, dimostrando una vita sentimentale ricca quanto la sua carriera pubblica.