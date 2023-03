“Voglio Romina”: il misterioso desiderio di Albano Carrisi

Al Bano e il suo desiderio riguardo Romina e Loredana. Negli anni, si è discusso spesso del rapporto tra le due donne della vita del celebre cantante. Per molti anni, Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie artistiche più conosciute in Italia. Hanno fatto sognare milioni di italiani con i loro successi come “Felicità” e “Ci sarà”. Tuttavia, i due si sono separati dopo 29 anni di matrimonio e dopo aver perso misteriosamente la primogenita Ylenia, scomparsa a New Orleans il primo gennaio del ’94.

In seguito, nel 2001, Al Bano ha incontrato Loredana Lecciso. La coppia ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior, chiamato Bido. Nonostante una grave crisi, sono riusciti a superarla. Ma quali sono i rapporti tra Romina e Loredana? Secondo le dichiarazioni delle dirette interessate, non c’è amicizia: “Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo”, ha affermato la compagna di Al Bano al settimanale Nuovo poco tempo fa. Ora, il cantautore fa un appello particolare.

Il sogno di Al Bano per il suo compleanno

Il prossimo 20 maggio, Albano Carrisi compirà 80 anni. Un traguardo importante che il cantautore intende celebrare con un grande evento, uno spettacolo musicale, all’Arena di Verona. Durante questa festa, l’artista di Cellino San Marco canterà insieme agli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Al Bano ha rivelato al settimanale Nuovo Tv di avere due grandi desideri.

In diverse occasioni, Al Bano ha espresso il suo desiderio di vedere la compagna Loredana e l’ex moglie Romina instaurare un rapporto amichevole. Questa volta, in occasione del suo 80esimo compleanno, il cantautore dichiara: “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello, ovvero i miei figli”.

Al Bano ha poi affermato di avere un altro desiderio: la pace tra Russia e Ucraina. Chissà se lo spettacolo che sta preparando all’Arena di Verona gli permetterà di realizzare almeno uno dei due desideri espressi. Il cantautore ha dichiarato che “gli anni 2000 stanno creando non pochi problemi a tutti noi” e sarebbe davvero tempo di voltare pagina.