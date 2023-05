“Volgari, lo hanno fatto davanti a tutti”. Isola dei Famosi, bufera su Cecchi Paone e il compagno: è successo tutto in diretta (FOTO)

Isola dei Famosi 2023: la bufera su Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini

La puntata dell’Isola dei Famosi 2023 trasmessa martedì 2 maggio ha scatenato una forte polemica tra il pubblico e i naufraghi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Molti telespettatori hanno espresso la propria indignazione per il comportamento volgare e inappropriato dei due durante la diretta.

La questione ha sollevato diverse reazioni anche sui social network, in particolare su Twitter, dove un noto vip ha preso le distanze dal gesto della coppia. La protesta è stata inoltre supportata da Giacomo Urtis, il quale ha pubblicato una foto dei due naufraghi durante un bacio appassionato, definendoli volgari.

Le lamentele dei telespettatori sono state riportate anche dal sito Ultimenotizieflash, dove molti hanno commentato la situazione definendo il comportamento di Cecchi Paone e Antolini volgare e poco opportuno.

Nonostante ciò, ci sono stati anche pareri discordanti, con alcune persone che hanno difeso la coppia e l’amore libero. È stata sollevata inoltre la questione di come gli altri naufraghi stiano affrontando la situazione.

Inoltre, durante la trasmissione è stato ospite in studio il modello Carlo Motta, noto al pubblico per essere stato fotografato in passato con Dayane Mello, la fidanzata del naufrago Helena Prestes.

In attesa di ulteriori direttive da parte della produzione dell’Isola dei Famosi 2023, resta da vedere se Cecchi Paone e Antolini potranno continuare a mostrare il loro affetto in modo così plateale davanti alle telecamere.