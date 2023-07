Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires: Preoccupazione e dolori addominali e valori sballati

Una notizia che ha destato grande preoccupazione tra i fan di Wanda Nara: la showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi è stata ricoverata d’urgenza mercoledì a Buenos Aires. Fortunatamente, giovedì è stata dimessa e si trova ora in fase di ripresa.

Un ricovero improvviso

Wanda Nara, conduttrice televisiva e nota anche per il suo ruolo di giudice in Masterchef Argentina, si è sentita male mercoledì, ed è stata subito accompagnata all’ospedale privato Los Arcos, nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Qui sono stati riscontrati valori alterati e forti dolori addominali, che hanno richiesto ulteriori controlli e il ricovero.

Preoccupazione dissipata

Nel pomeriggio di giovedì, il padre di Wanda, Andrés Nara, ha rassicurato i fan con una storia su Instagram, in cui ha spiegato che si era recato nella clinica Los Arcos insieme alla moglie per verificare le condizioni di salute della figlia. È stato lieto di annunciare che Wanda era stata dimessa da un po’ e che si trattava di un controllo di routine. Ha sottolineato che se ci fosse stato qualcosa di grave, non l’avrebbero lasciata andare via.

Un momento di sollievo per la famiglia

Dopo ore di preoccupazione, la notizia della dimissione di Wanda ha portato sollievo alla sua famiglia e ai suoi sostenitori. Nonostante l’episodio del ricovero, ora si spera che la showgirl possa riprendersi completamente e tornare alle sue attività quotidiane.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Wanda Nara e le sue future attività. Nel frattempo, le auguriamo una pronta guarigione e che possa riprendere presto il suo normale ritmo di vita.