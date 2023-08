“Wanda non vuole curarsi, la situazione è grave”. La disperazione del padre

Le notizie preoccupanti riguardanti la salute di Wanda Nara continuano a giungere. Il papà di Wanda, Andres Nara, ha rivelato che la figlia “non vuole curarsi”. L’impresaria argentina rimane ferma sulla decisione di non sottoporsi a trattamenti, preferendo seguire il marito Icardi in Turchia. “La situazione è grave se davvero i risultati dicono ciò che sembra”, ha detto Andres, preoccupato per il rifiuto di Wanda di ricorrere a cure mediche.

Maxi Lopez: Desideroso di Accogliere i Figli in Inghilterra

Nel contesto di questa crisi, Maxi Lopez, padre di tre dei figli di Wanda, vorrebbe accogliere i bambini con sé in Inghilterra. Andres Nara sostiene che sia fondamentale radunare tutti i figli e portarli nel Regno Unito, un desiderio che condivide con l’ex calciatore. “Wanda però non è d’accordo, all’inizio non pensava che la sua situazione fosse così grave”, afferma Andres.

Un Futuro Incerto: La Diagnosi di Wanda Nara

Dopo gli esami medici a cui si è sottoposta, si è ipotizzato che Wanda potrebbe essere affetta da leucemia, tuttavia, la diagnosi finale resta confidenziale. “La rivelerò in un altro momento”, ha affermato Wanda, lasciando in sospeso la questione.

“Non intendo sottopormi a nessun trattamento in nessun paese”

Nonostante il rapporto teso con la figlia, Andres esprime grande preoccupazione per la sua salute. Nel frattempo, Wanda ha deciso di annullare tutti i suoi prossimi impegni professionali, tra cui la partecipazione al format argentino di “Ballando con le stelle”. A proposito del trattamento medico a cui rifiuta di sottoporsi, Wanda ha affermato: “Non intendo sottopormi a nessun trattamento in nessun paese. Vado per accompagnare Mauro”, riferendosi al suo viaggio a Istanbul.

In questi momenti difficili, la famiglia Nara è in stato di shock e preoccupazione. Le parole di allarme pronunciate da Andres non promettono nulla di buono. La salute di Wanda Nara è un tema di grande preoccupazione, e si spera che trovi il modo migliore per affrontare questa sfida.