Yuki, l’eroica cagnolina: una vita dedicata al soccorso Alpino

La Triste Notizia della Scomparsa di Yuki

Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa dell’eroica cagnolina Yuki, morta tragicamente cadendo da un burrone durante una missione di soccorso ad Ovaro, in provincia di Udine. Le ferite riportate erano troppo gravi e, nonostante i tentativi di salvarla, Yuki non ce l’ha fatta. Per i colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tarvisio, Yuki non era solo una cagnolina, era una di loro.

Chi Era Yuki: La Storia di un Eroe a Quattro Zampe

Yuki, un affascinante pastore tedesco grigione dal manto nero, aveva solo 4 anni. Nata e addestrata a Castiglione del Lago, Perugia, Yuki era arrivata alla stazione di Tarvisio nel 2021. Fin dall’inizio, si era distinta per il suo forte temperamento e la sua dedizione al lavoro di soccorso. Orgoglio del Soccorso Alpino e ammirata da cinofili e altre agenzie di soccorso, Yuki viveva a Venzone, insieme al suo conduttore, il finanziere Giovanni Previdi.

Le Parole di Cordoglio del Comandante Enrico Spanò

Al sapere della triste notizia, il colonnello Enrico Spanò, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ha voluto commemorare Yuki con un commovente messaggio di cordoglio.

“Ci siamo confrontati con grande tristezza sulla perdita di Yuki nei giorni scorsi. I nostri cani sono membri a tutti gli effetti delle Stazioni di Soccorso Alpino e, insieme ai loro conduttori, affrontano rischi e fatiche in ogni situazione di emergenza. Essi sono tra i primi a raggiungere gli scenari operativi, in montagna, in valanga o in altri luoghi interessati da eventi calamitosi, per individuare e soccorrere persone in pericolo, disperse o scomparse. Come è nostra consuetudine, continueremo a garantire la salvaguardia della vita umana, con abnegazione e professionalità, ovunque siamo chiamati ad intervenire.”

Yuki ha dimostrato un coraggio e una dedizione senza pari, donando la sua vita nel tentativo di salvare quella di un altro. Sarà ricordata come l’eroica cagnolina che ha dato tutto per la causa del Soccorso Alpino.