La tragedia evitabile: Andrea, il bambino morto in Egitto per una gastroenterite

Una Vacanza in Egitto Si Trasforma in Tragedia

A luglio dello scorso anno, una vacanza di famiglia in Egitto si è trasformata in una tragedia inimmaginabile. Andrea, un bimbo palermitano di soli 6 anni, è morto a Sharm El Sheikh, mentre trascorreva del tempo in un resort di lusso con i suoi genitori. La causa del decesso è stata una “gastroenterite mal curata”, secondo quanto emerge da una consulenza disposta dalla Procura di Palermo.

L’Indagine Della Procura Di Palermo

La Procura di Palermo ha avviato un’indagine per fare chiarezza sui punti oscuri di questa vicenda angosciante. La prima autopsia sul corpo del piccolo Andrea venne effettuata in Egitto e trasmessa all’autorità giudiziaria siciliana attraverso i legali della famiglia. Dopo mesi necessari per la traduzione e l’analisi, i consulenti giudiziari italiani ed egiziani hanno concordato: Andrea è morto perché non ha ricevuto le cure adeguate. Al momento del suo arrivo in ospedale, le sue condizioni erano ormai compromesse.

Andrea e la Tragica Vacanza in Egitto

La tragica vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2022, quando lo zio della vittima ha denunciato l’accaduto, sostenendo che il cibo del resort avrebbe causato il malore del nipote. L’hotel ha però negato le accuse, dichiarando che solo Andrea e i suoi genitori avevano manifestato sintomi di intossicazione. La famiglia del bambino ha sempre sostenuto di non aver mai consumato cibo al di fuori della struttura.

Il Fatale Peggioramento delle Condizioni di Andrea

Dopo essere stato visitato e immediatamente dimesso, le condizioni di Andrea hanno improvvisamente peggiorato. Il piccolo è morto a causa dello stato di disidratazione dovuto a una forte dissenteria.

Un Medico Egiziano Indagato per Mala Sanità

Gli esiti delle indagini puntano il dito contro la mala sanità. I medici dell’ambulatorio vicino al resort visitarono Andrea e i suoi genitori, anch’essi colpiti da dissenteria e vomito. Un medico prescrisse farmaci per l’intossicazione alimentare, ma non dispose il ricovero del bambino. Ora, l’operatore sanitario è indagato dalle autorità egiziane per omicidio colposo. Andrea è arrivato in ospedale gravemente disidratato, solo 24 ore dopo, e poco dopo è deceduto, lasciando la sua famiglia in uno stato di profondo sconforto e alla ricerca di giustizia.