Ylenia Carrisi, sapete chi era la figlia di Romina Power e Albano: che fine ha fatto e storia vera

Ylenia Carrisi è stata una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, primogenita dei celebri artisti italiani Romina Power e Albano Carrisi. Tuttavia, il suo nome è tristemente noto a causa della sua misteriosa scomparsa. A distanza di anni, il destino di Ylenia rimane avvolto nel mistero. In questo articolo, esploreremo chi era Ylenia Carrisi e cercheremo di gettare luce su questa enigmatica vicenda.

Chi è Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è nata il 29 novembre 1970, figlia d’arte, con sua madre Romina Power e suo padre il celebre cantante Albano Carrisi. Cresciuta in un ambiente artistico, Ylenia ha mostrato fin da giovane un forte interesse per la letteratura, studiando presso il King’s College di Londra. La sua passione per il viaggio e la scoperta di nuove culture l’ha portata a intraprendere avventure da sola, armata solo di uno zaino e un diario.

Nel luglio del 1993, dopo un viaggio di famiglia a New Orleans, Ylenia ha comunicato ai genitori il suo desiderio di partire per il Belize nell’ottobre successivo. Il suo obiettivo era scrivere un libro sui senzatetto e sugli artisti di strada. Tuttavia, ciò che è successo dopo il suo arrivo in Belize rimane un mistero irrisolto.





La Misteriosa Scomparsa di Ylenia Carrisi

A New Orleans, Ylenia aveva conosciuto un trombettista di nome Alexander Masakela, una figura di cui la sua famiglia si fidava poco. Si è scoperto che la notte prima della sua scomparsa, i due avevano condiviso una stanza d’albergo. Tuttavia, Masakela non ha immediatamente segnalato la scomparsa di Ylenia e solo dopo alcuni giorni ha dichiarato di aver dormito in letti separati durante la loro permanenza in hotel.

La proprietaria dell’albergo ha dichiarato di aver visto Ylenia per l’ultima volta il 6 gennaio 1994, quando è uscita dall’edificio senza portare nulla con sé e non è mai più tornata. Alexander Masakela è rimasto in hotel fino al 14 gennaio, cercando di pagare il conto con assegni turistici di Ylenia Carrisi. Successivamente, è stato arrestato per presunte accuse di stupro da parte di una sua ex ragazza, ma è stato rilasciato una settimana dopo per mancanza di prove.

Un testimone, un guardiano notturno di un museo locale, ha dichiarato di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel fiume Mississippi. Prima di sparire nell’acqua, la ragazza avrebbe pronunciato una frase che Ylenia Carrisi era solita dire prima di tuffarsi. Nonostante la testimonianza, non è mai stato trovato alcun corpo nel fiume. Romina Power non crede a questa versione dei fatti, ma Albano Carrisi ha accettato il racconto del guardiano.

Ancora oggi, la scomparsa di Ylenia Carrisi rimane uno dei misteri più oscuri e irrisolti nel mondo dello spettacolo.