100.000 euro per un viaggio indimenticabile attraverso 12 nazioni

Preparati a un’avventura senza precedenti: nel settembre 2025 partirà un viaggio intorno al mondo che toccherà quattro continenti e dodici paesi, a bordo di sette treni di lusso. Un’opportunità unica per esplorare le meraviglie del pianeta mentre ti godi il massimo del comfort. Il concetto di viaggio intorno al mondo sta vivendo un nuovo boom, diventando una delle esperienze più ambite per gli amanti dell’avventura. I viaggi in crociera, celebre esempio di esplorazione marina, non sono l’unica opzione per chi desidera scoprire il mondo. Negli ultimi anni, viaggi di lusso in treno hanno guadagnato popolarità, offrendo la possibilità di visitare luoghi straordinari, persino in un solo itinerario.

Un viaggio intorno al mondo di lusso

Railbookers ha creato un itinerario imperdibile, che permette di viaggiare per ben 59 giorni, toccando dodici nazioni su quattro continenti. Le fermate includono città storiche e paesaggi spettacolari, con visite a siti patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO. Questa avventura offre non solo vagoni di lusso e ristoranti di alta classe, ma anche cabine private per garantire un viaggio confortevole. La partenza è fissata per il 3 settembre 2025, con la possibilità di prenotare anche solo una parte del percorso, rendendo l’esperienza personalizzabile.





Rocky Mountaineer, @rockymountaineer

Il programma del viaggio intorno al mondo in treno

Il viaggio include sette tra i treni di lusso più iconici al mondo. Si parte dalle Montagne Rocciose canadesi a bordo del Rocky Mountaineer, si prosegue attraverso le Highlands scozzesi con il Royal Scotsman, e si esplorano le città romantiche italiane con La Dolce Vita Orient Express. Si continua quindi a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, per giungere in India con il Maharajas’ Express, attraversare il Sud Africa sul Rovos Rail, e terminare il percorso in Asia con l’Eastern & Oriental Express, passando per Malesia e Singapore. Le città visitate includono: Vancouver, Kamloops, Jasper, Lake Louise, Banff, Edimburgo, Roma, Venezia, Portofino, Verona, Parigi, Budapest, Bucarest, Istanbul, Delhi, Jaipur, Ranthambore, Agra, Varanasi, Johannesburg, Cascate Vittoria, Città del Capo, Stellenbosch e Singapore.

Durante il viaggio sono previste numerose esperienze ed escursioni, garantendo che i viaggiatori non debbano preoccuparsi di nulla. Tra le attività: una passeggiata in gondola a Banff con crociera sul lago Minnewanka, una cena al Moulin Rouge di Parigi, un tour privato delle Cascate Vittoria, una crociera al tramonto sul fiume Zambesi e una degustazione di vini nella rinomata tenuta Lanzerac a Stellenbosch.

La Dolce Vita Orient Express, Instagram @ladolcevitaorientexpress

Il costo dell’esperienza

Questo esclusivo percorso è stato progettato per incontrare la crescente affinità verso i viaggi in treno di lusso, rappresentando una celebrazione del viaggio lento e apprezzato. Tuttavia, l’esperienza, come è ovvio, ha un costo significativo: un biglietto per l’intero itinerario ha un prezzo di circa 103.000 euro. Questa somma comprende soggiorni in prestigiosi hotel, trasferimenti, alcuni voli, pasti, tour, e anche un soggiorno in un safari lodge, oltre alla salita sulla Torre Eiffel. Chi avrà il coraggio di investire in questa magnifica avventura?