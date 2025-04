Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta: “Dopo mesi senza riuscire ad alzarmi, è accaduta una cosa stranissima”

Dopo un lungo periodo di incertezze riguardo alla sua salute, Nicola Carraro ha finalmente condiviso buone notizie con i suoi follower su Instagram. In un video girato ad Abano Terme, in provincia di Padova, l’imprenditore ha annunciato con entusiasmo di essere riuscito a riprendere a camminare dopo mesi di immobilità a causa di forti dolori. Fino a poco tempo fa, Carraro era costretto a muoversi in sedia a rotelle, incapace di alzarsi in piedi.





Nel video, Nicola Carraro appare visibilmente felice e sereno mentre racconta i suoi progressi. Ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i medici che lo hanno assistito in questo difficile percorso. “Siamo nella ridente Abano Terme. Devo dire che è successa una cosa stranissima, sono stato cinque mesi così, senza potermi alzare, con dei dolori forti ogni volta che mi alzavo,” ha spiegato. La sua esperienza ha preso una piega positiva grazie all’intervento del professor Altin Stafa, specialista presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Carraro ha raccontato che, dopo una serie di circostanze fortunate, si è trovato a consultare il professore, il quale ha rapidamente diagnosticato e risolto il suo problema. “Mi ha inquadrato il mio problema e me lo ha risolto, almeno per ora, nel giro di dieci minuti,” ha aggiunto Nicola, sottolineando l’importanza delle strutture sanitarie italiane. “Sono stato cinque mesi, e adesso sorpresa mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro e cammino. Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro Paese.”

Anche Mara Venier, moglie di Nicola Carraro, ha parlato recentemente delle difficoltà che hanno affrontato come coppia. Solo poche settimane fa, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva descritto le sfide legate alla salute del marito, rivelando: “Ora sta bene. Adesso fa i conti con un’ernia che non lo fa camminare.” La conduttrice ha anche menzionato le sue personali difficoltà, legate alla maculopatia che la affligge da un anno, che ha limitato i viaggi della coppia e li ha costretti a vendere la loro villa a Santo Domingo.

Nicola Carraro ha confermato che le sue attuali condizioni di salute non gli consentono di intraprendere viaggi lunghi. “Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l’aereo con il mio occhio. Ogni mese devo fare un intervento alla retina,” ha spiegato Mara. La sua maculopatia essudativa e una membrana che non è ancora a posto la pongono a rischio di ulteriori emorragie.

Nonostante le sfide, il recente annuncio di Nicola Carraro rappresenta una luce di speranza per entrambi. La sua capacità di rialzarsi e camminare nuovamente è un segno di resilienza e determinazione, non solo per lui, ma anche per Mara Venier, che continua a supportarlo in questo percorso di recupero. La coppia, che ha affrontato momenti difficili, ora guarda al futuro con rinnovata fiducia e ottimismo, sperando di riprendere una vita normale e di viaggiare nuovamente insieme.

Nicola Carraro è un esempio di come la perseveranza e l’accesso a cure di qualità possano fare la differenza in situazioni di grande difficoltà. La sua storia è un richiamo all’importanza di valorizzare le strutture sanitarie e i professionisti che operano nel settore, spesso sottovalutati. Con il sostegno della sua famiglia e dei medici, Nicola è pronto a affrontare le sfide future, mantenendo viva la speranza per un miglioramento continuo della sua salute.