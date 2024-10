118 milioni di euro: Lo racconta di Ornella Vanoni sulla perdita del suo patrimonio

Ornella Vanoni celebra un’importante pietra miliare nella sua vita: il 22 settembre ha compiuto 90 anni. La storica cantante, ospite nel programma Verissimo il 26 ottobre, ha approfittato dell’occasione per fare il punto su un argomento piuttosto singolare: il suo patrimonio, stimato in 118 milioni di euro, e la drammatica perdita di quella cifra.





In questa intervista, Vanoni ha rivelato di aver perso completamente il suo patrimonio, portando alla luce dettagli intimi e inaspettati. L’artista ha voluto condividere anche il lancio del suo nuovo album, intitolato Diverse, un’opera che raccoglie i suoi successi più significativi, reinterpretati e adattati ai tempi moderni.

Ornella Vanoni e il patrimonio da 118 milioni perso: “Come sono finiti i soldi”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ornella Vanoni ha affrontato il tema della sua fortuna passata e della sua attuale situazione finanziaria. “Li ho sempre persi tutti”, ha dichiarato. “Quando sento pronunciare il mio patrimonio di 118 milioni di euro, penso che se fosse vero non sarei qui, ma a nuotare in un’isola del Pacifico.”

Quando il giornalista le ha chiesto come potesse perdere una somma così ingente, la Vanoni ha rivelato alcune circostanze sorprendenti: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talvolta mi veniva dato solo un anticipo di quanto mi spettava, ben sapendo che non avrei controllato i conti. E poi, un po’ per un senso di solitudine. Mi trovavo spesso da sola nelle mie scelte; spendevo senza riflettere: compravo case, le arredavo in modo sfarzoso, ma quando nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, finivo per rivenderle, talvolta per cifre inferiori a quelle pagate.”

Attualmente, Ornella Vanoni risiede nel rinomato quartiere di Brera a Milano, dove ha recentemente attirato l’attenzione con una riflessione profonda espressa a Che Tempo Che Fa: “Dopo aver vissuto così tanto, proprio adesso che devo morire ho capito tutto della vita.”