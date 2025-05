La popstar Rihanna in lutto: è morto il padre Ronald Fenty

È venuto a mancare Ronald Fenty, padre della celebre cantante Rihanna, il 31 maggio a Los Angeles, dopo aver lottato contro una malattia che lo ha colpito di recente. La notizia è stata diffusa da Starcom Network News, emittente radiofonica delle Barbados, luogo di nascita della popstar, che cita fonti vicine alla famiglia. Sebbene la causa del decesso non sia stata resa pubblica, i familiari si sono recati immediatamente nella città californiana per unirsi nel dolore e onorare la memoria dell’uomo.





Secondo quanto riportato da Page Six, la cantante, attualmente in dolce attesa del suo terzo figlio con il compagno A$AP Rocky, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scomparsa del padre. Inoltre, il portavoce dell’artista non ha risposto alle richieste di commento da parte dei media. Nel frattempo, TMZ ha pubblicato una foto che immortala Rajad Fenty, fratello di Rihanna, mentre accede al parcheggio del Cedars-Sinai Medical Center con la sua auto poche ore prima che la morte di Ronald Fenty venisse confermata.

Chi era Ronald Fenty?

Ronald Fenty era un uomo dalle origini afro-caraibiche, noto per essere il padre della star internazionale Rihanna. La cantante, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, è nata e cresciuta nelle Barbados, dove ha vissuto fino all’età di 16 anni prima di trasferirsi negli Stati Uniti per perseguire il sogno di una carriera musicale. Il rapporto tra padre e figlia è stato spesso descritto come turbolento, soprattutto a causa delle difficoltà personali affrontate da Ronald Fenty nel corso della sua vita.

L’uomo ha combattuto per anni contro la dipendenza da droga e alcol, situazione che ha contribuito a creare tensioni tra lui e la figlia. Tuttavia, negli ultimi anni, il loro legame si è rafforzato, in particolare dopo la nascita del primo figlio di Rihanna, evento che avrebbe portato maggiore armonia all’interno della famiglia.

La famiglia Fenty

Oltre a Rihanna, Ronald Fenty ha avuto altri figli dalla sua ex moglie Monica Braithwaite, dalla quale si è separato nel 2002. I due hanno avuto insieme tre figli: Rorrey, Rajad e la stessa cantante. Da relazioni precedenti, l’uomo era già padre di altre tre persone: le figlie Kandy e Samantha, e il figlio Jamie.

Nel corso della sua vita lavorativa, Ronald Fenty ha ricoperto il ruolo di responsabile di magazzino. Nonostante le difficoltà personali, sembra che il rapporto con i suoi figli abbia conosciuto una fase più serena negli ultimi anni. La notizia che sarebbe diventato nonno per la prima volta aveva portato gioia nella sua vita e lo aveva avvicinato ulteriormente alla famiglia.

L’impatto della perdita

La scomparsa di Ronald Fenty rappresenta un momento difficile per la famiglia della popstar. Secondo quanto riferito da fonti vicine, i parenti si sono immediatamente mobilitati per raggiungere Los Angeles e affrontare insieme questa grave perdita. Nonostante il silenzio pubblico di Rihanna, è probabile che la cantante stia vivendo un momento di profonda riflessione e dolore.

La notizia della morte di Ronald Fenty ha suscitato reazioni anche tra i fan dell’artista, molti dei quali hanno espresso il loro cordoglio sui social media. L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia lascia spazio a speculazioni, ma è evidente che la priorità dei Fenty sia quella di vivere questo momento in modo intimo e lontano dai riflettori.

Un legame complesso ma significativo

La relazione tra Rihanna e suo padre è stata segnata da alti e bassi, ma nonostante le difficoltà, sembra che negli ultimi anni ci sia stato un miglioramento significativo. La popstar ha spesso parlato pubblicamente delle sfide affrontate dalla sua famiglia e delle lezioni apprese lungo il percorso. La perdita di Ronald Fenty potrebbe rappresentare un’occasione per riflettere sul valore delle connessioni familiari e sull’importanza di superare le difficoltà insieme.

Mentre il mondo attende ulteriori dettagli sulla causa della morte e su eventuali dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia, ciò che emerge chiaramente è l’impatto che questa figura paterna ha avuto nella vita di una delle artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo.