27enne muore a Cagliari dopo essere stato accoltellato al petto e al collo in seguito a una lite: aggressore arrestato in seguito alla fuga

Domenica scorsa, ad Assemini, in provincia di Cagliari, un tragico evento ha sconvolto la tranquillità della comunità. Un giovane di 27 anni ha perso la vita in seguito a un violento accoltellamento durante una lite. L’aggressore, dopo una breve fuga, è stato arrestato. La mattina di quel giorno, una chiamata d’emergenza ha scatenato l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine.





Il giovane, ritrovato in una pozza di sangue con ferite al petto e al collo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma purtroppo le sue condizioni erano disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è spirato poche ore dopo il ricovero.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato la caccia all’aggressore, che si era dato alla fuga. Le ricerche sono culminate con l’arresto dell’uomo nella zona di Cagliari. Si è poi proceduto al suo interrogatorio per far luce sui motivi che hanno portato a un gesto così tragico.

La vittima e l’aggressore si conoscevano, ma i dettagli sulla lite e le ragioni che hanno scatenato l’aggressione sono ancora oggetto di indagine.

La comunità locale è stata sconvolta da questo evento senza senso, che ha portato via la vita a un giovane troppo presto. Mentre la giustizia segue il suo corso, restano tanti interrogativi e tanto dolore in una domenica che avrebbe dovuto essere come le altre.