La maggioranza scompare: un Senato vuoto mentre si discute di violenza di genere

Giovedì mattina, l’Aula del Senato ha mostrato un’immagine desolante durante un’importante interrogazione sulla violenza di genere e la tutela delle vittime. Il senatore del Partito Democratico, Filippo Sensi, ha pubblicato sui social una foto che evidenziava i banchi vuoti del centrodestra, sottolineando l’assenza della maggioranza in un momento cruciale. L’interrogazione, condotta dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, mirava a discutere le iniziative del governo per affrontare la violenza di genere, un tema tornato al centro del dibattito pubblico dopo recenti eventi tragici.





Nel video condiviso da Sensi, si possono osservare i banchi della maggioranza completamente deserti, mentre i membri del Partito Democratico erano presenti per sollevare questioni rilevanti. L’interrogazione si è concentrata su come il governo intenda agire per rafforzare la formazione degli operatori coinvolti nel trattamento dei casi di violenza contro le donne, inclusa la magistratura, per evitare l’uso di stereotipi e linguaggio non rispettoso della dignità delle vittime.

Le recenti mobilitazioni organizzate da associazioni e università, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone in diverse città, tra cui Roma e Messina, hanno ulteriormente messo in evidenza l’urgenza di affrontare questo fenomeno. La violenza di genere è tornata al centro delle discussioni pubbliche a seguito dei femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella, che hanno scosso l’opinione pubblica e sottolineato la necessità di interventi immediati e significativi.

Durante l’interrogazione, il viceministro Sisto ha ricordato l’impegno del governo nel contrastare la violenza di genere, menzionando gli ultimi interventi normativi, tra cui il disegno di legge che ha introdotto il reato autonomo di femminicidio. Questo provvedimento prevede pene severe, come l’ergastolo per chi uccide una donna per motivi legati all’odio o alla discriminazione di genere, e l’estensione delle misure cautelari, oltre alla formazione obbligatoria per i magistrati.

Tuttavia, nonostante i recenti episodi di violenza dimostrino che la questione dei femminicidi non è una semplice emergenza, ma un problema strutturale che richiede un intervento rapido, i senatori della maggioranza non erano presenti in Aula. Questo ha sollevato critiche e domande sull’impegno reale del governo nella lotta contro la violenza di genere.

L’assenza della maggioranza durante una discussione così cruciale è stata vista come un’opportunità mancata per dare il giusto peso a una problematica che ha portato alla morte di due giovani donne in meno di ventiquattr’ore, vittime di uomini che non accettavano la loro libertà. La mancanza di rappresentanza in un momento così delicato ha suscitato indignazione tra molti cittadini e attivisti, che chiedono un’azione concreta e un cambiamento in questo ambito.

Questo episodio mette in luce la necessità di un maggiore impegno da parte delle istituzioni per affrontare la violenza di genere e garantire che le vittime ricevano la protezione e il supporto necessari. Il dibattito in Senato rappresenta solo una parte di un problema più ampio che richiede attenzione e azioni coordinate da parte di tutti i livelli di governo e della società civile.