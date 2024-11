5 cose che non sapevi sulla 38enne Megan Fox

Scopri alcuni dettagli inaspettati sulla vita di Megan Fox, l’attrice diventata famosa per i suoi ruoli in Transformers e Jennifer’s Body. Tra difficoltà personali e aneddoti divertenti, ecco cinque aspetti meno noti della sua vita.





1. Il conflitto con Michael Bay sul set di Transformers

Il ruolo di Megan Fox come Mikaela Banes in Transformers ha dato una svolta decisiva alla sua carriera, ma non senza controversie. Durante un’intervista del 2009 con Wonderland Magazine, l’attrice paragonò il regista Michael Bay a figure storiche famose per il loro comportamento autoritario, descrivendo il suo approccio sul set come “tirannico”, mentre fuori dalle riprese lo definiva “impacciato”. La dichiarazione innescò una forte polemica, sfociata in una lettera aperta scritta dalla troupe, che criticava la professionalità di Fox.

Anni dopo, in un’intervista con il New York Times, Fox rifletté su quella fase della sua vita, ammettendo che la situazione era più complessa di quanto apparisse inizialmente. Nonostante le divergenze passate, nel 2014 i due tornarono a lavorare insieme sul set di Teenage Mutant Ninja Turtles.

2. La trasformazione estrema per Jennifer’s Body

Per interpretare una zombie cannibale in Jennifer’s Body, il film del 2009, Megan Fox si sottopose a una drastica trasformazione fisica, perdendo circa 13 chili. L’attrice raccontò a GQ UK di essersi immersa totalmente nel ruolo:

“Ho perso circa 30 libbre. Continuavo a ripetermi che lo facevo per il film,” spiegò. Tuttavia, questa intensa dieta ebbe conseguenze fisiche e psicologiche: “Mi sono ammalata e ho cominciato a perdere i capelli. A un certo punto mi sono detta: ‘Non posso continuare così’.”

3. Una gioventù movimentata: il furto in un Walmart

Tra le esperienze giovanili di Megan Fox, una si distingue per la sua particolarità. A 14 o 15 anni, l’attrice venne sorpresa a rubare cosmetici firmati Mary-Kate e Ashley Olsen in un Walmart. Raccontò l’episodio in un’intervista al Daily Express, ricordando l’imbarazzo di fronte alla corte. Alla fine, le vennero proposte due opzioni: passare tre giorni fuori dal negozio con un cartello che dichiarava il furto o fare volontariato. Fox scelse la seconda opzione e passò il tempo a confezionare regali natalizi.

“Non so se il divieto fosse permanente, ma all’epoca, quando avevo 14 o 15 anni, mi trovarono a rubare cosmetici da un Walmart. In tribunale mi diedero due scelte e presi quella di incartare regali natalizi. Non era poi così male, mi sono anche divertita!” ha dichiarato.

4. Lotta con l’immagine di sé e la salute mentale

Megan Fox ha parlato apertamente delle sue difficoltà di autostima e di salute mentale. In un’intervista con Wonderland Magazine, l’attrice confessò di essere preoccupata di poter seguire un percorso simile a quello di Marilyn Monroe, figura icona e tormentata. Disse:

“Lotto costantemente con l’idea di poter avere una personalità borderline o episodi di schizofrenia lieve. Mi sembra di avere qualche problema mentale, anche se non l’ho ancora identificato con precisione.”

Fox ha inoltre descritto la sua insicurezza in modo disarmante in un’intervista con Cosmopolitan, definendosi “completamente e istericamente insicura”. Questo lato vulnerabile di Megan ha contribuito a far emergere una persona molto più complessa rispetto all’immagine patinata che appare sul grande schermo.

5. Dal sogno di recitare al lavoro in un negozio di frullati

Prima di raggiungere la fama, Megan Fox ha lavorato in un piccolo negozio di frullati in Florida. Durante un’apparizione nel 2012 al The Ellen DeGeneres Show, ricordò questo impiego particolare, dove, tra le varie mansioni, una volta a settimana doveva travestirsi da frutto gigante per attirare i clienti. Fox rivelò:

“Lavoravo in un piccolo negozio di frullati in Florida e di solito stavo alla cassa. Ma una volta a settimana, di solito il venerdì, qualcuno doveva vestirsi da frutto e andare fuori, vicino all’autostrada.”

E non era un frutto qualunque: Fox indossava un costume da banana gigante, suscitando l’ilarità del pubblico e aggiungendo un tocco di umiltà alla sua immagine pubblica. “Ero una banana gigante,” aggiunse ridendo.

Megan Fox ha vissuto esperienze che spaziano dal glamour dei set cinematografici ai piccoli aneddoti di vita quotidiana, mostrando una versatilità e una trasparenza poco comuni nel mondo dello spettacolo. Dai momenti difficili ai ricordi divertenti della sua giovinezza, la sua storia personale emerge come unica e ricca di sfaccettature, mostrando che dietro l’icona di Hollywood c’è una persona con un passato e delle vulnerabilità che molti fan possono trovare sorprendenti.