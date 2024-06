“80 anni fa lo sbarco in Lombardia”. Gaffe a UnoMattina: l’episodio divertente con Alessandro Greco

Un errore fatto in diretta su Rai1, da parte del giornalista Domenico Marocchi, è diventato in pochi minuti virale sui social. “Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia,” ha detto Marocchi, volto di Unomattinaestate in onda su Rai1. Ovviamente si è trattato di un errore in buona fede, un lapsus, sul quale poi lo stesso giornalista ha iniziato a ironizzare.





Dopo la gaffe, Alessandro Greco, il conduttore, ci ha scherzato sopra: “Volevo sapere da Domenico Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia”. Il giornalista ha preso al balzo la battuta e ha replicato: “Come dicono i giovani di oggi abbiamo sfamato, abbiamo madrato. C’è stata una piccola gaffe, un lapsus, invece che sbarco in Normandia è uscito Lombardia. Arrivano battute di ogni tipo sui social, si stanno muovendo. Ora vi faccio vedere lo sbarco in Lombardia, all’idroscalo. La foto mi è arrivata sul tablet. Ora penserete ‘è fatto apposta’, ma la playlist di oggi ci porta al 6 giugno del ’72, siamo in Lombardia, quel giorno a Milano c’era già la movida molesta. Questa è una notizia di quel giorno, contro il flagello estivo del rumore. Iniziarono le prime multe contro l’inquinamento fonico”. Su X, poi, Domenico ha proseguito rispondendo ad alcuni commenti su X e stando al gioco: il modo migliore per trasformare possibili critiche in scherzose battute.

Marocchi ha quindi dimostrato una notevole capacità di gestione dell’imprevisto, riuscendo a trasformare una potenziale fonte di imbarazzo in un momento di leggerezza e ironia. Il suo approccio ha riscosso l’approvazione del pubblico, che ha apprezzato la sua prontezza di spirito e la capacità di non prendersi troppo sul serio. Questo episodio sottolinea l’importanza della reattività e dell’umorismo nel mondo del giornalismo televisivo, dove gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

L’episodio ha anche acceso un dibattito sui social riguardo alla professionalità dei giornalisti televisivi e alla pressione cui sono sottoposti durante le dirette. Molti utenti hanno espresso solidarietà a Marocchi, riconoscendo che errori simili possono capitare a chiunque e lodando la sua capacità di gestire la situazione con eleganza.

In conclusione, quello che poteva essere un momento critico per Domenico Marocchi si è trasformato in un’occasione per mostrare il lato più umano e ironico della professione giornalistica. Un esempio brillante di come anche gli errori possano diventare opportunità se affrontati con il giusto spirito.