A 56 anni è morta la zia di Jannik Sinner: il tennista aveva dedicato il suo trionfo allo US Open a lei con profondo affetto

Margith Rauchegger, affettuosamente conosciuta come zia Meggi, è venuta a mancare sabato a soli 56 anni. La notizia è stata resa pubblica attraverso un necrologio della famiglia Sinner-Rauchegger. Margith, sorella di Siglinde, la madre di Jannik, stava lottando contro una malattia da tempo e il giovane tennista, dopo la vittoria nella finale dello US Open contro Taylor Fritz l’8 settembre scorso, aveva dedicato le sue emozioni a lei con parole toccanti: “Dedico il titolo a mia zia, che non sta bene e non so quanto tempo avremo ancora insieme. Auguro a tutti salute”. Queste frasi risuonavano già come un triste presagio.





Jannik, consapevole della gravità della situazione, ha scelto di esprimere il suo affetto per zia Meggi con una dedica che ha raggiunto tutto il mondo. L’ex giovane tennista ha condiviso come, in passato, avesse trascorso molto del suo tempo con lei. “Da piccolo passavo tanto tempo con zia Meggi, mentre i miei genitori lavoravano. Mi portava a fare sci e con lei passavo le estati in modo indimenticabile”, ha raccontato Sinner, evocando dolci ricordi di una connessione profonda.

Oggi, quel giovane dall’aspetto tenero e capelli rossi è diventato uno dei tennisti più acclamati della scena internazionale, vincitore di due titoli del Grande Slam, campione della Coppa Davis e attualmente al primo posto della classifica ATP. Ma nonostante il suo successo, Sinner mantiene sempre vivo il legame con le sue origini e con le persone a lui care. Zia Meggi ha avuto un ruolo significativo nella sua vita e nei suoi successi.

Il necrologio diffuso dalla famiglia Sinner-Rauchegger inizia con una dedica affettuosa: “Vogliamo che tu sappia quanto sei stata preziosa”. È così che la famiglia ha annunciato la scomparsa di Margith, che aveva festeggiato il suo compleanno il 21 settembre. “Margith si è addormentata per sempre nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari. Martedì 24 settembre, alle 13:45, accompagneremo la nostra amata Meggi dall’ospedale alla chiesa parrocchiale di Villabassa per una cerimonia commemorativa”, si legge nel necrologio. La famiglia ha anche reso noto che la funzione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell’unità pastorale di Alta Pusteria.

La tumulazione avverrà in un secondo momento in forma privata, con la presenza solo dei familiari e degli amici più intimi. “Con affetto e riconoscenza: tuo marito Karl, il tuo amato figlio René, i tuoi genitori Giuseppe e Maria, tua sorella Siglinde con Hanspeter, Jannik e il figlioccio Mark con Lisa, i tuoi cognati, nipoti, la tua figlioccia Anna, la tua figlioccia Hanne, tua suocera Emma, tutti i parenti e amici. Un sentito ringraziamento al team dell’Ospedale di Brunico, in particolare al reparto di cure palliative della dottoressa Monika Hilber. Un grande grazie anche al vicino affetto delle sue migliori amiche Petra, Margit, Helga, Manu e Mariedl per il loro caloroso sostegno”, conclude il necrologio, sottolineando quanto fosse amata e stimata Margith.