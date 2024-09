A Napoli, la Crazy Pizza di Briatore sborsa 46 euro per due margherite: lo scontrino fa parlare

Non è consueto che l’apertura di un ristorante susciti tanto dibattito. Tuttavia, i mesi che hanno preceduto l’inaugurazione di Crazy Pizza, il ristorante di Flavio Briatore, inaugurato pochi giorni fa sul Lungomare di Napoli, sono stati caratterizzati da polemiche. Q





ueste discussioni sono state alimentate in parte dalle dichiarazioni del noto imprenditore, che, ad esempio, durante l’inaugurazione ha comunicato che il locale fosse completamente prenotato fino a ottobre, salvo poi essere contraddetto da un semplice e rapido controllo sul sito di prenotazione. Inoltre, parte delle polemiche è attribuita ai prezzi, considerati eccessivi rispetto agli standard delle altre pizzerie di Napoli, dato che una pizza margherita da Crazy Pizza viene venduta a 17 euro.

Flavio Briatore e Gino Sorbillo all’inaugurazione di Crazy Pizza

I prezzi del ristorante sono al centro delle ultime polemiche riguardanti Crazy Pizza. Su piattaforme social, un cliente ha condiviso lo scontrino di una cena nel ristorante sul Lungomare di Napoli: 46 euro per due pizze margherita, una bottiglia di acqua frizzante e il coperto.

Lo scontrino in questione è stato ripreso e pubblicato ripetutamente da vari utenti, generando centinaia di commenti. Se, da un lato, vi sono coloro che considerano inaccettabile pagare tale somma per due pizze, dall’altro, vi sono anche quelli che sottolineano come i prezzi di Crazy Pizza fossero già noti prima dell’apertura e che, di conseguenza, i clienti fossero consapevoli di cosa avrebbero affrontato.