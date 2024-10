A Senigallia, la famiglia di Leonardo è distrutta dal dolore per la perdita del giovane di 15 anni. Il padre, Luca, ha dichiarato: “Nostro figlio non tornerà più ma chi l’ha perseguitato deve pagare”.

Un padre distrutto dal dolore, ma determinato a ottenere giustizia per suo figlio, ha rilasciato una dichiarazione straziante riguardo al suicidio del giovane Leonardo, 15 anni, vittima di bullismo. La famiglia, convinta che ci siano dei responsabili dietro questo gesto estremo, ha integrato la querela presentata ai carabinieri di Marzocca.





“Il nostro dolore è immenso, Leonardo non tornerà più con noi, ma queste tragedie non dovrebbero mai accadere. Chi è colpevole deve affrontare le conseguenze delle proprie azioni”, ha affermato il padre attraverso l’avvocato Pia Perricci. Queste parole riflettono la disperazione di genitori che cercano risposte e giustizia per il loro figlio perduto.

Il fascicolo aperto dal pm Irene Bilotta per istigazione al suicidio è attualmente contro ignoti. Leonardo era un ragazzo appassionato di sport e musica, in particolare di Michael Jackson. Forse ascoltava le hit del Re del Pop nelle cuffiette per isolarsi dagli insulti dei bulli che lo tormentavano all’istituto Panzini.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, con gli investigatori che stanno interrogando studenti e insegnanti. Anche il ministro dell’Istruzione Valditara ha inviato i suoi ispettori, che hanno già redatto una prima relazione sull’ambiente scolastico frequentato da Leonardo.

La madre del ragazzo ha voluto condividere un messaggio di speranza, citando proprio Michael Jackson: “In un mondo pieno d’odio, dobbiamo avere ancora il coraggio di sperare. In un mondo pieno di rabbia, dobbiamo avere ancora il coraggio di confortare”.

Questo tragico evento solleva importanti questioni sulla prevenzione del bullismo nelle scuole e sull’importanza di creare un ambiente sicuro per tutti gli studenti. La comunità è scossa, e molti si chiedono cosa si possa fare per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.