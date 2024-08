Accoltellato in strada a Torino, muore in ospedale dopo due giorni di sofferenza

Un giovane di 26 anni è deceduto all’ospedale San Giovanni Bosco dopo essere stato accoltellato in strada a Torino; le indagini si concentrano sul traffico di droga.





La vittima dell’accoltellamento

Due sere fa, un terribile episodio di violenza ha colpito il quartiere Aurora di Torino. Un giovane di 26 anni, di origine marocchina, è stato accoltellato con un fendente al petto mentre si trovava in strada. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il giovane è morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco. L’incidente è avvenuto venerdì sera all’altezza del numero 25 di corso Giulio Cesare, una zona che già da tempo è sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine a causa di ripetuti episodi di criminalità e microcriminalità.

Le indagini sono ora nelle mani della Polizia di Stato, la quale ha già iniziato a concentrarsi sugli ambienti legati allo spaccio di droga, per cercare di delineare i contorni di questo brutto evento. Non si tratta di un singolo incidente isolato: pochi giorni prima, un altro giovane era stato accoltellato su un autobus della linea 72 del trasporto pubblico, e al momento il ferito è ancora ricoverato in ospedale.

Le reazioni politiche

Sull’omicidio è intervenuta Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella circoscrizione 7, che comprende Aurora-Vanchiglia-Sassi e Madonna del Pilone. La Alessi ha affermato: “Poteva capitare ovunque… ma è capitato in Corso Giulio Cesare 25. Siamo noi a essere visionari per denunciare risse e altri problemi in questa zona? Cosa deve ancora accadere in questo luogo? Qui, la situazione è fuori controllo”. La consigliera ha messo in luce come numerose risse violente siano state documentate e diffuse su Facebook, mentre la Città continua ad ignorare l’emergenza.

Inoltre, la Alessi ha ricordato una lettera inviata il 21 giugno scorso all’assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Marco Porcedda. Nella missiva, inviata anche per conoscenza al questore e al prefetto di Torino, l’esponente di Fratelli d’Italia denunciava la situazione di crescente insicurezza: “Avevo denunciato – scrive Patrizia Alessi – , insieme ai colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria (anch’essi consiglieri della Circoscrizione 7, appartenenti al Gruppo Misto e a Fratelli d’Italia) questa situazione inaccettabile”.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di interventi mirati e efficaci per il ripristino della sicurezza in un’area che, come evidenziato da Alessi, sembra essere sempre più in balia della violenza e della criminalità. La comunità locale attende risposte e azioni decisive che possano finalmente garantire un maggiore senso di sicurezza per i residenti, in un contesto già segnato da tensioni e conflitti.

Torino si trova nuovamente al centro delle cronache per un episodio di violenza che ha scosso la cittadinanza e che richiede ora un’analisi attenta e azioni concrete da parte delle autorità competenti.