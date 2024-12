Accordo tra Chiara Ferragni e il Codacons sul caso del Pandoro: i dettagli

Chiara Ferragni e Codacons trovano un accordo: risarcimenti ai consumatori e 200.000 euro per le donne vittime di violenza. Possibile ritiro delle accuse.





Accordo tra Chiara Ferragni e Codacons

Chiara Ferragni e il Codacons hanno raggiunto un’intesa riguardo le contestazioni sul pandoro “Pink Christmas” e sulle uova “Dolci Preziosi”. L’accordo prevede il risarcimento dei consumatori e una donazione di 200.000 euro a favore di iniziative per le donne vittime di violenza. Questo passo potrebbe portare al ritiro della denuncia da parte del Codacons, influenzando positivamente anche il procedimento penale in corso.

Nei prossimi giorni, la Procura di Milano dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio per Chiara Ferragni in relazione all’accusa di truffa aggravata. Tuttavia, la risoluzione con il Codacons potrebbe portare a un ripensamento da parte degli inquirenti.

I dettagli dell’accordo

Il caso risale a due anni fa, quando la campagna natalizia 2022 del pandoro “Pink Christmas” lasciava intendere che parte dei proventi sarebbero stati destinati alla ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing per l’acquisto di un macchinario medico. Tuttavia, le somme erano già state stanziate, portando alle contestazioni del Codacons.

Nel comunicato ufficiale, si legge: “Chiara Ferragni, il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi hanno concluso un accordo per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire un clima di collaborazione e rispetto. L’intesa mira a promuovere iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse.”

Tra le misure previste dall’accordo, Chiara Ferragni risarcirà i consumatori rappresentati dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, coprendo anche le spese legali sostenute. Le associazioni contatteranno i consumatori nei prossimi giorni per coordinare i rimborsi. Una parte essenziale dell’intesa è la donazione di 200.000 euro, che sarà destinata a un’organizzazione scelta congiuntamente da Chiara Ferragni e dal Codacons, con priorità a iniziative per le donne vittime di violenza.

Verso una nuova collaborazione tra Chiara Ferragni e il Codacons

L’accordo non solo chiude il contenzioso, ma potrebbe segnare l’inizio di una collaborazione tra le parti. Nel comunicato, il Codacons ha annunciato l’intenzione di coinvolgere Chiara Ferragni nel progetto “Oltre il Silenzio”, un’iniziativa a sostegno delle vittime di violenza di genere. È in programma anche un evento nazionale, al quale parteciperà l’influencer stessa.

Il gesto di Chiara Ferragni riflette una sensibilità già dimostrata in passato verso temi sociali, come sottolinea il comunicato: “Chiara Ferragni è da sempre particolarmente attenta alle problematiche sociali, e questo accordo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.”

L’intesa tra Chiara Ferragni e il Codacons potrebbe influire anche sul piano giudiziario, con il possibile ritiro della denuncia da parte dell’associazione. Gli sviluppi nei prossimi giorni chiariranno se l’accordo avrà un impatto diretto sulle accuse penali.

Questo passo segna una svolta importante per tutte le parti coinvolte, favorendo una chiusura delle controversie e un rinnovato impegno per tematiche di rilevanza sociale.