Achille Costacurta: “Ho testato tutte le droghe tranne la metanfetamina, adesso sono in recupero e parteciperei volentieri a L’Isola dei famosi”

Achille Costacurta sta diventando sempre più popolare sui social dopo un periodo difficile che sembra stia superando grazie al supporto dei suoi genitori, Martina Colombari e Billy Costacurta. Ha deciso di parlare con i suoi follower delle sue esperienze, in particolare riguardo all’uso di sostanze stupefacenti, che sta cercando di lasciarsi alle spalle.





Achille Costacurta: “Non consumo cocaina e sto smettendo con la marijuana”

“Ho smesso di drogarmi. Farete vedere che farò dei test. Farò esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero”, dice Achille in una diretta su TikTok, rivolgendosi ai nuovi follower interessati alla sua vita. Ha anche spiegato che il periodo in cui ha usato sostanze stupefacenti lo ha cambiato. Oggi, però, ritiene di aver superato la fase più difficile: “Se faccio uso? No! Se fumo marijuana? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere attivo. Ho tanti progetti, uno anche con ragazzi disabili. Prima fumavo tantissimo. Uno dei miei problemi è che non ho limiti. Se mi dai un pacchetto di caramelle, lo finisco. Così cerco di evitare ciò che mi fa male, anche se mi piace. Ho provato un po’ di tutto, tranne l’eroina”.

Il desiderio di partecipare all’Isola dei famosi

Achille ha anche detto che gli piacerebbe partecipare a un reality tv in futuro. Dopo aver partecipato a Pechino Express con sua madre, ora Costacurta vorrebbe andare in Honduras per l’Isola dei Famosi: “Se dipendesse da me andrei su un’isola. Potrei anche fare un corso di sopravvivenza, poi parteciperei all’Isola dei Famosi, così vi mostro chi è il vero Achille”. Al momento, probabilmente anche a causa della sua situazione personale delicata, non è ancora arrivata nessuna convocazione. Tuttavia, non si può escludere che in futuro, continuando il suo percorso di sobrietà, possa avere opportunità in tv.