Terribile incidente sul lavoro a Lido di Camaiore: lastra di vetro fatale per un operaio

Oggi pomeriggio, intorno alle 14:40, un tragico incidente ha avuto luogo in viale Pistelli, a Lido di Camaiore, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori del 118, l’uomo è stato colpito da una lastra di vetro che è precipitata dall’alto all’interno di un hotel, risultando fatale.





Dopo l’incidente, è stato immediatamente attivato il numero unico per le emergenze, con l’arrivo tempestivo di ambulanze, forze dell’ordine e tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, per l’operaio non c’è stato nulla da fare; i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento e per identificare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno attualmente esaminando le condizioni di sicurezza nel cantiere e l’origine della lastra di vetro che ha causato l’incidente mortale.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio, evidenziato dai dati pubblicati recentemente dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre. Nei primi due mesi del 2025, sono stati registrati almeno 138 decessi sul lavoro, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio, ha commentato: “Nel primo bimestre 2025 il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sul lavoro quotidianamente.”

Le statistiche rivelano che i settori più colpiti dalle morti sul lavoro sono il trasporto e magazzinaggio e le attività manifatturiere, i quali insieme rappresentano il maggior numero di decessi. Inoltre, le regioni più a rischio, indicate come zone rosse per l’insicurezza sul lavoro, includono Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria.

L’incidente di oggi ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate per tutti i lavoratori. La comunità di Lido di Camaiore è profondamente scossa dalla notizia e molti cittadini si sono riuniti per esprimere solidarietà alla famiglia dell’operaio deceduto. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e hanno ribadito l’impegno a migliorare le misure di sicurezza nei cantieri e nelle attività lavorative.

Questo tragico evento sottolinea l’urgenza di adottare misure più severe per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire simili incidenti in futuro. Si auspica che le indagini in corso portino a risultati concreti e che vengano implementate modifiche significative per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro.