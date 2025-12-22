Tre Rottweiler aggrediscono bambina di 11 anni: una finanziaria la afferra e la mette in salvo





Un grave episodio di aggressione da parte di cani si è verificato nei giorni scorsi a Cascina, in provincia di Pisa. Una ragazzina di 11 anni è stata circondata e morsa da tre cani di razza Rottweiler mentre si trovava in prossimità della fermata di uno scuolabus. Fortunatamente, il suo salvataggio è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di un finanziere libero dal servizio, che si trovava a passare in zona.





L’incidente è avvenuto nella località di Musigliano, dove i tre cani sarebbero riusciti a sfuggire al controllo dei loro proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, i cani si sono avventati sulla ragazzina, infliggendole morsi agli arti inferiori. I proprietari, un uomo e una donna, hanno tentato di fermare gli animali, ma i loro sforzi si sono rivelati vani. È stato in questo momento che il brigadiere, mentre transitava con la sua auto, ha notato la situazione di pericolo.

Senza esitare, il militare ha fermato il veicolo, in cui era presente anche il suo figlioletto, e si è precipitato verso la minore. Con prontezza, l’ha sollevata in braccio, sottraendola così dall’accerchiamento dei cani e portandola in sicurezza all’interno della propria auto. Nel frattempo, i proprietari sono riusciti a fermare i Rottweiler, ma la ragazzina, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata condotta a casa dai genitori.

Una volta a casa, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, poiché il giubbotto della ragazza era completamente lacerato e lamentava dolori su tutto il corpo. Il brigadiere Daniele Vitullo, che ha assistito la ragazzina, ha dichiarato: “Era molto spaventata e dolorante.” Dopo un’attenta visita medica, alla minore è stata riconosciuta una prognosi di 21 giorni a causa dei multipli morsi ricevuti alle gambe.

In seguito all’incidente, i genitori della ragazzina hanno deciso di sporgere denuncia presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa nei confronti dei proprietari dei cani, accusandoli di lesioni personali colpose. La denuncia è stata presentata in considerazione della gravità dell’accaduto e della necessità di garantire la sicurezza pubblica.

Le autorità competenti stanno ora indagando sull’episodio, e il caso è attualmente in mano alla Procura. Sono in corso accertamenti sugli animali per stabilire se rappresentino un pericolo per la comunità e per valutare eventuali provvedimenti necessari a tutelare la sicurezza pubblica. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che si interrogano sulla gestione dei cani e sulla responsabilità dei proprietari.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di regolamentazioni più severe riguardo alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi. In diverse occasioni, si è discusso dell’importanza di educare i proprietari di cani sui comportamenti da adottare per prevenire situazioni di pericolo, specialmente in presenza di bambini.

La comunità di Cascina è rimasta scossa dall’accaduto, e molti cittadini si sono espressi in merito, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nelle aree pubbliche. La presenza di cani di razza Rottweiler, noti per la loro forza e potenziale aggressività, ha spinto a riflessioni su come gestire al meglio la situazione per evitare futuri incidenti.



