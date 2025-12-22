“Ti voglio bene”: 48enne saluta il nuovo partner e uccide i due ex mariti nello stesso giorno





Una donna di 48 anni, Susan Erica Avalon, è stata arrestata in Florida con l’accusa di aver ucciso entrambi i suoi ex mariti nello stesso giorno. L’arresto è avvenuto giovedì nella contea di Manatee, dove risiedeva il primo ex marito. Poco dopo, la polizia di Tampa, dove viveva il secondo ex marito, ha formalizzato un’accusa di omicidio anche nei suoi confronti.





La vicenda ha avuto inizio mercoledì scorso, quando le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione di sparatoria. All’arrivo, hanno trovato un uomo di 54 anni ferito da due colpi d’arma da fuoco all’addome nella sua abitazione. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto nella serata dello stesso giorno. Prima di morire, ha indicato come possibile responsabile la sua ex moglie, Avalon.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, le autorità sono riuscite a rintracciare Avalon nella sua abitazione, dove stava tentando di pulire e disinfettare la sua auto. La vettura era stata descritta dalla figlia quindicenne della coppia, che era presente in casa con il padre al momento degli spari. Quando la polizia le ha comunicato che doveva recarsi in centrale per essere interrogata riguardo all’ex marito, Avalon ha risposto con una domanda che ha destato sospetti: “Quale dei due?”

Questa risposta ha immediatamente allertato gli inquirenti, che hanno quindi rintracciato l’altro ex marito di Avalon, trovandolo anch’esso morto nella sua abitazione. Anche lui era stato colpito da proiettili sparati con lo stesso tipo di arma utilizzata nell’omicidio del primo ex marito. La porta sul retro della sua casa presentava segni di effrazione, il che ha ulteriormente complicato la situazione per la donna.

Le autorità locali hanno rivelato che Avalon era coinvolta in battaglie legali per la custodia dei suoi cinque figli con entrambi gli uomini uccisi. Secondo le indagini, nel giorno in cui sono avvenuti i due omicidi, Salis ha inviato un messaggio al suo nuovo fidanzato, dichiarando il suo amore e affermando di volerlo informare “nel caso le succedesse qualcosa.” Questo messaggio ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sua intenzione e sul contesto in cui si sono svolti gli eventi.

La notizia ha suscitato un forte interesse mediatico e ha scatenato un acceso dibattito sulla violenza domestica e sulle dinamiche familiari complesse. Gli omicidi, avvenuti in rapida successione e con modalità simili, hanno messo in luce non solo la gravità della situazione, ma anche le conseguenze devastanti che possono derivare da conflitti irrisolti all’interno delle famiglie.

Le autorità stanno ora indagando a fondo sulla questione, cercando di determinare le motivazioni dietro questi atti violenti. La comunità locale è in stato di shock, e molte persone si stanno interrogando su come sia potuto accadere un evento così tragico. La storia di Susan Erica Avalon e dei suoi ex mariti ha messo in evidenza le difficoltà che molte persone affrontano nelle relazioni, specialmente quando ci sono in gioco questioni di custodia e conflitti legali.



