Achille Costacurta, immagine con droga e sacchetti di soldi sui social: «Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole». Indaga la polizia postale

Le vicende che vedono protagonista Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, continuano a far discutere l’opinione pubblica. Il 19enne, già noto per precedenti episodi di cronaca, è nuovamente al centro delle polemiche per una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram.





Nelle immagini condivise dal giovane, si vedono pacchi di denaro e bustine contenenti una polvere rosa che sembra essere una sostanza stupefacente. Inoltre, Achille mostra anche il suo passaporto, utilizzato per un viaggio negli Stati Uniti, con all’interno una di queste bustine.

Insulti e accuse alla madre sui social

Oltre ai post controversi, Achille Costacurta ha anche attaccato la madre, Martina Colombari, nei commenti ai suoi post su Instagram. Il 19enne l’ha accusata di “spostare quanta droga ne vuole”, per poi far sparire il suo profilo.

Questa non è la prima volta che Achille Costacurta finisce al centro dell’attenzione mediatica. Lo scorso anno, dopo aver partecipato a “Pechino Express” con la madre, era stato denunciato per aver colpito un poliziotto con un pugno. Inoltre, il giovane era già stato protagonista di un episodio in cui aveva dato in escandescenze a bordo di un taxi a Milano, per il quale era stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Indagini in corso

Sulla vicenda sta indagando la polizia postale, che sta cercando di fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo, gli utenti sui social hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione, chiedendo che Achille venga seguito e aiutato.

Le azioni e i comportamenti di Achille Costacurta continuano a suscitare preoccupazione e indignazione nell’opinione pubblica. Nonostante i suoi precedenti, il 19enne sembra non aver imparato la lezione e continua a mettersi in situazioni potenzialmente pericolose. Sarà importante seguire gli sviluppi di questa vicenda e capire se Achille riuscirà a trovare la giusta strada per uscire da questo vortice di problemi.