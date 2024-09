Ad Affari Tuoi accetta 45mila euro e perde 75mila, De Martino: “Riceverai quel famoso schiaffo da tua moglie”

Affari Tuoi continua a distribuire ricchezza. La settimana d’oro di Affari Tuoi si conclude con la puntata di domenica 29 settembre, durante la quale il programma condotto da Stefano De Martino ha visto i concorrenti portare a casa cifre stratosferiche, tra cui un premio di 300mila euro. Anche in questa puntata, il concorrente della Basilicata, Pasquale, ha concluso la sua partita con una vincita consistente, nonostante un piccolo dispiacere.





Il percorso di Pasquale è stato caratterizzato da una costante ascesa, portandolo a mantenere i pacchi principali tra quelli rossi fino a metà puntata, ad eccezione di quello da 200mila euro che è stato eliminato presto. Durante i vari momenti di confronto con il dottore, il concorrente lucano ha dimostrato una determinazione nel rifiutare le principali offerte del dottore: prima 40mila euro, poi 30mila e infine 35mila. A cinque pacchi dalla fine, Pasquale si è trovato con tre pacchi rossi contenenti 300mila, 75mila euro e 5mila euro, ma anche due pacchi blu con 0 e 75 euro. La decisione di aprire il pacco del Lazio è diventata cruciale e nonostante al suo interno ci fossero 0 euro, il dottore ha ribadito la sua offerta di 45mila euro, senza fornire molte spiegazioni a Pasquale per valutare se avesse senso accettarla o meno.

La svolta arriva quando Pasquale accetta l’offerta, confessando di essere stato influenzato dalla presenza della moglie al suo fianco durante tutto il gioco. Rivela che in passato, durante una festa, degli amici gli presentarono una ragazza che non gli piaceva affatto. Non avendo il coraggio di rifiutarla direttamente, aspettò che la moglie arrivasse in piazza per liberarsi dalla situazione imbarazzante.

Questa è solo una delle tante storie emozionanti che si sono svolte durante la settimana d’oro di Affari Tuoi, confermando ancora una volta che la fortuna può sorridere anche ai più coraggiosi.