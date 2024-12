Ad Affari Tuoi la sfida fortunata di Michael ha un risvolto sorprendente, De Martino: “Partiti a mille”

Michael e Sara, coppia del Trentino-Alto Adige, protagonisti della puntata di “Affari Tuoi” del 23 dicembre, portano a casa 20mila euro dopo una partita avvincente.





Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1, il protagonista è stato Michael, concorrente in rappresentanza del Trentino-Alto Adige, accompagnato dalla moglie Sara. La coppia ha vissuto una partita ricca di emozioni e colpi di scena, riuscendo a concludere con una vincita di 20mila euro, nonostante qualche momento difficile lungo il percorso.

La serata si è aperta con il consueto momento dedicato alla presentazione dei concorrenti. Il conduttore Stefano De Martino ha chiesto a Michael e Sara di raccontare la loro storia d’amore. È stata proprio Sara a svelare come tutto ebbe inizio: “Mi ha conquistata a lezione, era il mio maestro di sci”, ha raccontato, suscitando curiosità e sorrisi tra il pubblico. De Martino ha poi aggiunto un dettaglio interessante: “So che vi siete incontrati due volte a distanza di tempo. Alla prima lezione Sara era molto incapace. Dopo otto anni si rincontrano e Michael dice ‘ricordo due gemelle romane misero in dubbio la mia capacità di insegnare’. Una delle due era proprio Sara, presente in quell’occasione”. Michael, sorridendo, ha concluso: “Sì, ora siamo sposati”. Questo aneddoto ha dato il via a una serata che si sarebbe rivelata intensa.

La partita è iniziata con l’apertura di due pacchi blu contenenti cifre modeste: 200 e 100 euro. Tuttavia, subito dopo, la situazione si è complicata con l’eliminazione di somme ben più consistenti, come 5mila e 75mila euro. Nonostante ciò, la coppia è riuscita a recuperare con l’apertura di un altro pacco blu, riportando un po’ di equilibrio al gioco. Il momento più difficile è arrivato quando la possibilità di vincere 300mila euro è sfumata, lasciando Michael e Sara visibilmente delusi.

Nel corso della partita, il “Dottore”, figura misteriosa del programma che propone offerte ai concorrenti per acquistare il loro pacco, ha cercato più volte di convincere la coppia a fermarsi. La prima offerta significativa è stata di 25mila euro, ma Michael e Sara hanno deciso di rifiutarla, continuando a puntare sul loro pacco numero 12. Nel frattempo, il biglietto della lotteria della serata è stato assegnato alla Sardegna, mentre il conduttore si è esibito nel suo consueto balletto insieme a uno dei pacchisti.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando i concorrenti hanno rifiutato un’altra proposta del “Dottore”, questa volta di 40mila euro. La decisione si è rivelata rischiosa: nei tiri successivi sono stati eliminati i pacchi contenenti 100mila e 200mila euro. “Due tiri, due cadute”, ha commentato con tono mesto De Martino, sottolineando la difficoltà del momento. Nonostante ciò, la coppia ha mantenuto la calma e ha continuato a giocare.

In un passaggio cruciale della partita, Michael e Sara hanno trovato il pacco contenente 50 euro, un risultato che ha portato grande entusiasmo in studio. A quel punto, in gioco erano rimasti solo pacchi con cifre rosse, aumentando le possibilità di una vincita significativa. “Alessia ci ha portato bene”, ha osservato il conduttore, facendo riferimento al numero 19, scelto in onore della sorella di Sara, nata proprio in quel giorno.

Con solo tre pacchi rimasti in gioco (contenenti 10mila, 15mila e 20mila euro), il “Dottore” ha avanzato un’ultima offerta: 15mila euro per fermarsi. Michael, visibilmente combattuto, ha ammesso: “Sono confuso”. Anche De Martino ha sottolineato l’altalenante andamento della partita: “Ci credo, eravamo partiti a razzo”. Dopo una breve riflessione, la coppia ha deciso di rischiare fino alla fine.

Il momento decisivo è arrivato con l’apertura dell’ultimo pacco: quello contenente i 20mila euro. La gioia è esplosa in studio, con il pubblico che ha applaudito calorosamente la coppia per il coraggio dimostrato. “Per come è iniziata sembrava stessimo andando sulla luna, però…”, ha commentato ironicamente il conduttore, riconoscendo comunque il buon risultato ottenuto da Michael e Sara.

La puntata si è conclusa con un’atmosfera festosa. Per celebrare la vincita e la partita particolarmente movimentata, il conduttore e il concorrente si sono lanciati in un balletto sulle note della celebre canzone “Sul cucuzzolo” di Edoardo Vianello, regalando un momento di leggerezza al pubblico.

Nonostante qualche difficoltà lungo il percorso, Michael e Sara hanno dimostrato determinazione e sangue freddo, portando a casa una somma significativa che certamente contribuirà a rendere speciale il loro Natale. La loro storia d’amore e il loro percorso nel gioco rimarranno sicuramente tra i momenti più memorabili della stagione di “Affari Tuoi”.