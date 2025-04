La produzione dei Cesaroni omaggia Antonello Fassari: eravamo pronti ad accoglierlo di nuovo sul set

La morte di Antonello Fassari ha lasciato un segno indelebile nei cuori di numerosi spettatori e professionisti del settore. La storica casa di produzione Publispei, nota per la serie I Cesaroni, ha voluto rendere omaggio all’attore scomparso a 72 anni attraverso le parole di Veridiana Bixio, che ha affermato: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore e un caro amico della Publispei”. La produttrice ha confermato che Fassari era attualmente impegnato sul set, avendo ripreso il ruolo di Cesare, ma la sua salute era già compromessa da tempo. Tutti speravano nel suo ritorno in piena forma.





Il comunicato ufficiale della Publispei esprime chiaramente il dolore della produzione per la perdita dell’attore. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore e un caro amico della Publispei”, si legge nella nota diffusa. Veridiana Bixio, produttrice de “I Cesaroni – Il ritorno”, ha condiviso il suo profondo dispiacere: “Siamo sconvolti, increduli e affranti per la perdita di Antonello. Era l’oste Cesare, un personaggio molto amato dal pubblico e un grande professionista”.

Le riprese della nuova stagione della serie sono attualmente in corso, come confermato nel comunicato ufficiale. “La produzione de I Cesaroni – Il ritorno, una coproduzione Publispei-RTI, è attualmente sul set dal 17 marzo, sotto la direzione di Claudio Amendola“, si legge nella nota. È particolarmente commovente la rivelazione che la produzione era a conoscenza delle difficoltà di salute dell’attore, ma nutriva ancora speranze per il suo recupero. “Eravamo consapevoli della sua seria condizione di salute, ma non ci aspettavamo di ricevere una notizia così devastante; attendevamo con speranza il suo ritorno sul set”, ha dichiarato Veridiana Bixio.

La Publispei e tutto il cast de “I Cesaroni – Il ritorno” desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonello Fassari. Il comunicato si chiude con un’affermazione di affetto e gratitudine per il suo straordinario contributo al mondo dello spettacolo: “La Publispei e tutto il cast de I Cesaroni – Il ritorno desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonello Fassari e ricordarlo con affetto e gratitudine per il suo straordinario contributo al mondo dello spettacolo”.

La notizia della scomparsa di Fassari ha suscitato una forte reazione nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Molti colleghi e amici hanno condiviso il loro cordoglio sui social media, evidenziando non solo il talento dell’attore, ma anche la sua umanità e il suo spirito generoso. Fassari era un volto noto per il pubblico italiano, grazie alla sua interpretazione di Cesare in I Cesaroni, un ruolo che gli ha permesso di conquistare il cuore di milioni di telespettatori.

L’attore, originario di Roma, ha avuto una carriera lunga e variegata, che lo ha visto protagonista in numerose produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. La sua capacità di incarnare personaggi complessi e autentici lo ha reso un punto di riferimento nel panorama artistico italiano.

La produzione è ora chiamata a continuare il lavoro iniziato con Fassari, onorando la sua memoria e il suo impegno professionale. Le riprese della nuova stagione proseguiranno, ma il vuoto lasciato dalla sua assenza sarà difficile da colmare. La Publispei ha già avviato discussioni su come rendere omaggio all’attore all’interno della serie, per mantenere vivo il suo ricordo e il suo contributo artistico.