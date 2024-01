Hollywood piange la scomparsa di un’icona, l’attrice britannica Glynis Johns, nota per il suo indimenticabile ruolo di Mrs. Banks nel film “Mary Poppins.” Johns ci ha lasciato a Los Angeles all’età di 100 anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema che difficilmente sarà riempito.

Una Lunga e Illustre Carriera

Glynis Johns ha fatto carriera principalmente negli Stati Uniti, dove ha trascorso sessant’anni dedicandosi al cinema e al teatro. La sua carriera ha raggiunto l’apice con un Tony Award per il suo ruolo nello spettacolo di Broadway “A Little Night Music” di Stephen Sondheim. Il talento straordinario dell’attrice ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria dello spettacolo.

Il Successo di Mary Poppins

Sebbene la sua carriera sia stata ricca di successi, il ruolo che ha reso Glynis Johns una figura amata in tutto il mondo è stato quello di Mrs. Banks in “Mary Poppins.” La sua interpretazione di una madre e attivista politica nella Londra dei primi anni del 1900 ha catturato il cuore del pubblico e ha contribuito al fascino duraturo di questo classico Disney.





L’Epoca d’Oro di Hollywood

La scomparsa di Glynis Johns segna la fine di un’epoca d’oro di Hollywood. Mitch Clem, il suo manager, ha condiviso il dolore di questa perdita, sottolineando che non stiamo solo piangendo la morte di Glynis, ma anche la fine di un’era. L’attrice aveva 49 anni quando ha interpretato il ruolo di Desiree Armfeldt in “A Little Night Music” a Broadway, ma il suo contributo alla cultura cinematografica rimarrà indelebile per le generazioni a venire.

Nata a Pretoria, in Sudafrica, durante una tournée di suo padre, anch’egli attore, Glynis Johns ha recitato al suo fianco in tre diverse occasioni, consolidando un legame unico tra padre e figlia.

La sua eredità artistica continuerà a ispirare e intrattenere il pubblico, mentre il mondo del cinema si inchina davanti a una delle sue leggende perdute.