Addio a John Amos, l’interprete di Good Times e Il principe cerca moglie aveva 84 anni

Con grande tristezza vi informo che mio padre è passato a un’altra vita ha dichiarato il figlio di John Amos, Kelly Christopher Amos a People.com Era un uomo gentile e amato in tutto il mondo.





Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una vita piena e la sua eredità continuerà attraverso i suoi lavori straordinari in televisione e al cinema come attore.

Il famoso attore, nato nel New Jersey nel 1939, è morto a Los Angeles lo scorso 21 agosto, secondo quanto riportato dalla rivista americana, ma la notizia è stata resa nota solo ora. Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe.

Grazie per le vostre preghiere e il vostro supporto in questo momento ha concluso Amos junior. People.com riporta che tre mesi fa John Amos era stato ricoverato per complicanze cardiache.