Addio a John Ashton, l’interprete del “poliziotto” di Beverly Hills: aveva 76 anni

John Ashton, noto per il suo ruolo di John Taggart nei film “Beverly Hills Cop”, ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica. La sua recente scomparsa a Fort Collins, Colorado, ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan e colleghi.





L’ascesa di Ashton nel mondo del cinema è stata un viaggio affascinante che ha attraversato cinque decenni. Dall’esordio in “Occhio per occhio” (1973) fino al suo ruolo iconico nel film “Beverly Hills Cop: Axel F” del 2024, Ashton ha dimostrato un’impareggiabile versatilità artistica.

La sua interpretazione del detective sergente John Taggart ha catturato l’immaginazione del pubblico, portando il personaggio a diventare un capo della polizia nel suo ultimo film. Questa trasformazione ha aggiunto profondità e complessità al personaggio, sottolineando il talento e la profondità dell’interpretazione di Ashton.

Oltre ai suoi ruoli cinematografici, Ashton ha lasciato il segno anche in numerose serie televisive degli anni ’70, contribuendo al successo di produzioni come “Emergency!”, “Columbo”, “Police Story”, “Barnaby Jones”, “Police Woman”, “MASH”, “Starsky and Hutch” e “Dallas”.

La sua eredità artistica risplende attraverso ogni ruolo che ha interpretato, lasciando un’impronta indelebile nell’industria dello spettacolo. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo contributo al mondo del cinema vivrà per sempre.